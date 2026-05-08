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非洲妇求子12年自然受孕诞5胞胎 生完才知「多一个」欣喜若狂

即时国际
更新时间：20:27 2026-05-08 HKT
发布时间：20:27 2026-05-08 HKT

埃塞俄比亚35岁妇女贝德莉亚（Bedriya Adem）求子长达12年，终于在本月5日美梦成真，一次过迎接五胞胎，而且全都非常健康，就连医疗团队也忍不住惊叹！

为贝德莉亚进行剖腹产的医院院长阿卜杜拉希（Dr Mohammed Nur Abdulahi）强调该院没有人工受孕服务，指贝德莉亚是自然受孕，怀上五胞胎的机率仅约为5500万分之一。

贝德莉亚（Bedriya Adem）以为怀4胞胎，生出来才知实际上是5胞胎。 Hiwot Fana Specialised Hospital
贝德莉亚（Bedriya Adem）以为怀4胞胎，生出来才知实际上是5胞胎。 Hiwot Fana Specialised Hospital

BBC报道，5日晚上，贝德莉亚在哈勒尔州（Harari Regional state）希沃特法纳专科医院（Hiwot Fana Specialised Hospital）剖腹诞下4男1女，宝宝体重介乎1.3至1.4公斤之间，全部都非常健康。

贝德莉亚表示，她和丈夫都为此欣喜若狂。她说 ：「我无法用言语表达有多快乐。」她起初告知怀4胞胎，没想到生产时才发现「又多一个」，「我只祈求能有一个孩子，真主却赐给了我5个。」

4男1女宝宝体重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女宝宝体重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女宝宝体重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女宝宝体重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital

贝德莉亚表示，丈夫在前一段婚姻已有一个孩子，「他以前总是告诉我，再生一个孩子就够了，我不必担心」。但她身心长期备受煎熬，「因为整座村庄都质疑我无法生育」。

贝德莉亚形容，过去经历的一切就像一场痛苦且遥远的梦，自己甚至不愿回想，幸好真主终于听见她的祈求。虽然务农的夫妻俩不确定如何抚养5个孩子，贝德莉亚仍乐观表示，「我相信真主会透过社区和政府来支持我们。」

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