抛空油价｜美伊开打看准时机「神操作」 押注近550亿 司法部查神秘交易

美国及以色列对伊朗开战，导致国际油价疯涨，外媒分析发现，美国总统特朗普（Donald Trump）今年3月与4月发布一系列有关伊朗的重大政策之际，全球原油市场出现规模达70亿美元（近548亿港元）的惊人异常交易，部分交易发生时间与官方发布消息企相差几分钟。这些神秘交易估计带来数亿美元的收益，据悉美国司法部与监管机构高度关注并已介入调查。

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神秘资金跨海「布局」

据路透社分析，这批异常交易最初被估计为26亿美元（约203.5亿港元），但在深入追踪跨交易所数据后发现，神秘交易除了近月合约，也涉及欧洲柴油（European diesel）、美国汽油期货（U.S. gasoline futures）以及布兰特与西德州原油的「远月合约」，总放空金额如滚雪球般暴增至约70亿美元。

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这批资金分散在洲际交易所（ICE）与芝加哥商业交易所（CME）两大龙头。专家指出，这种「放空」手法是先借入商品卖出，等特朗普公告引发油价重挫后，再以低价买回还货，借此大赚差价。由于这几次关键公告后油价跌幅均超过10%，外界估计该交易者从中捞走数亿美元。一系列「神操作」般的交易，全部发生在特朗普发声前的短短几分钟，甚至是在市场交投最稀疏的时段。以下是关键4天的交易情况：

【3月23日】

特朗普于美东时间上午7时05分宣布延后攻击伊朗基础设施。在此15分钟前（06时49分至50分），市场瞬间涌入2万口布兰特与WTI期货空单，价值13.5亿美元，外加柴油与汽油期货，总计单日投注达22亿美元。随后油价崩跌15%，创下史上最大跌幅之一。

【4月7日】

在市场早已收盘结算、成交量极低的美东时间下午3时44分，竟突然爆出21.2亿美元的石油与汽油空单。几分钟后，特朗普便如预言般宣布与伊朗达成两周停火协议。

【4月17日】

伊朗外交部长阿格拉齐（Abbas Araqchi）谈及重启「霍尔木兹海峡」（Strait of Hormuz）前夕，又有近20亿美元期货遭抛售。

【4月21日】

特朗普宣布延长停火的15分钟前，再度出现8.3亿美元的空单卡位。

交易量不寻常且高度集中

曾在1990年代协助设计普氏（Platts）定价系统专家蒙特佩克（Jorge Montepeque）质疑，这些交易量极度不寻常且高度集中，「事实就在眼前。」

战略与国际研究中心（CSIS）专家、资深石油交易员伊姆西罗维奇（Adi Imsirovic）也直言，这精准卡位的交易看起来消息「非常灵通」，呼吁当局彻查。

目前美国商品期货交易委员会（CFTC）执法部主任已表示正在「密切关注」相关传闻。白宫强调联邦员工必须遵守伦理准则，严禁利用非公开资讯获利，但这笔神秘资金究竟来自美国境内还是海外，仍有待美国司法部（DOJ）进一步调查厘清。