日本熊出没 | 日确认今年首宗熊袭致死案 另2人上山采野菜疑遭攻击亡

去年，日本发生多宗致命的熊袭事件，创下13人死亡、216人受伤新高。今年迄今也出现连串疑似熊袭个案，环境省周五确认今年首宗黑熊袭击导致民众死亡的事件，死者是一名55岁女性，遗体于4月21日在岩手县一处山林被发现。此外，岩手县周四发现另外一具女性遗体；山形县也发现一具男性遗体，警方怀疑可能遭遇黑熊攻击。

警方指出，证实遭熊攻击身亡的岩手县女死者，4月20日将车辆停放在岩手县紫波町山屋地区的町道后失踪。一名男警官翌日在协助搜救该女失踪者时，意外遭到黑熊攻击，导致脸部等处受伤。当地猎友会人员将黑熊当场击毙后，便在附近发现一具女性遗体。

相关新闻：

日本熊出没｜秋田爆今年首宗伤人 北海道惊现300kg棕熊

日本公布今年首例熊袭致死事件。横滨市绿之协会

日本岩手县近日接连发生熊害，造成至2人死亡。法新社

日本近期发生多宗熊袭击人事件，当局提醒民众注意可能有熊出没。法新社

岩手2宗女性遇袭身亡

经司法解剖后确认，该具遗体即为日前失踪、居住于盛冈市的55岁女性，且身上发现爪痕与咬痕，警方判定死因为熊袭致死。警方表示，这是今年第一次在岩手县发生的熊袭致死事件，也是日本全国首例。

此外，岩手县八幡平市山林周四也发现一具女性遗体，脸部与头部有动物抓伤的痕迹，岩手县警方研判可能为黑熊袭击所致，正展开进一步调查。该名60多岁女性于周三因外出采集野菜后失联，警方与相关单位持续搜寻后发现遗体。

山形男上山采野菜遭黑熊攻击丧生

另一方面，山形县警方周四表示，5日在山形县酒田市发现的男性遗体可能生前遭遇黑熊袭击。遗体头部与手臂均有外伤，且在遗体被发现后不久附近即有一头黑熊遭到猎杀，因此正将「遭遇熊袭的可能性」纳入调查方向。

山形县警方指出，当地一名78岁从事农业的男子进入山区后失联，目前正持续确认死者身分是否与其吻合。该男子3日上午为采集野菜而入山，至下午仍未返家，因此家属便向警方报案。警方与相关人员展开搜索后，5日上午在山林中发现遗体。当时一头黑熊自灌木丛中出现，随行的猎友会人员立即将其击毙。