关税战 | 特朗普限欧盟7月4日前批准贸易协议 否则将提高关税

美国总统特朗普周四（7日）向欧盟发通牒，指欧盟必须在7月4日美国独立日前批准与美国的贸易协议，否则将面临更高的关税。

特朗普表示，他已与欧盟委员会主席冯德莱恩谈论此事，并「同意给她时间，直到我国250岁生日为止，否则，很不幸地，他们的关税将立刻跳到高得多的水平」。

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冯德莱恩指美欧双方仍完全致力于落实协议。法新社

特朗普上周矢言将欧盟汽车和卡车的关税提高至25%。美联社

限期欧盟美国独立日前通过协议

美国将于7月4日庆祝建国250周年。冯德莱恩在社交平台X上称，在7月初以前批准协议这方面，欧盟已取得「良好进展」。

她在X补充道：「我们双方仍完全致力于落实协议。」

由27个成员国组成的欧盟去年7月与美国达成协议，将大多数欧盟商品输美关税定为15%。但特朗普对协议落实的速度并不满意。

威胁提高欧洲汽车关税至25%

在协议仍在等待欧盟成员国签署之际，特朗普上周矢言将欧盟汽车和卡车的关税提高至25%，指责欧盟未能履行其承诺。

特朗普在其社交平台Truth Social发文说：「我一直在耐心等待欧盟履行我们在苏格兰特恩伯里达成的历史性贸易协议，这是有史以来最大的贸易协定！欧盟承诺将履行协议的承诺，并依协议将关税降至零！」

3月底，欧洲议会议员批准与特朗普的关税协议，但同时寻求额外保障措施。尽管欧洲议会有条件批准，该协议仍须与欧盟国家协商，才能由欧盟实施。

