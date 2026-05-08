伊朗局势 | 1500商船受困波斯湾 传美寻求重启「自由计划」护航行动

联合国国际海事组织（IMO）表示，约有1500艘船只及2万船员因伊朗封锁霍尔木兹海峡被困在波斯湾。据《华尔街日报》周四（7日）引述美国和沙特阿拉伯官员透露，沙特和科威特已解除此前针对美军使用其基地及领空所实施的限制，美国政府正寻求重启疏导霍尔木兹海峡被困船只通行的「自由计划」行动。

针对商船攻击逾30次 酿10船员亡

以色列与美国于2月28日对伊朗发动的中东战争，引发德黑兰在整个地区的报复行动，并在霍尔木兹实施航运封锁。霍尔木兹是全球重要的贸易路线，IMO秘书长多明格斯证实，目前约有2万名船员和约1500艘船只被困。

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美国军舰进行针对伊朗的海上封锁行动。法新社

传美国政府正寻求重启疏导霍尔木兹海峡被困船只通行的「自由计划」行动。法新社

多明格斯表示，海运运输全球超过80%的总消费品，这些被困的机组人员「是无辜的人，每天为其他国家的利益工作」，但「却被无法控制的地缘政治局势困住」，「在超过30次针对船只的攻击中，已有10名船员丧生」。

传沙特解除限制 最快本周恢复护航行动

而《华尔街日报》报道，在美国和沙特领导人通话后，美军在沙特的驻扎及飞越权已获恢复。目前尚不清楚重启「自由计划」的具体时间，不过五角大楼官员表示，最早可能就在本周。

报道还说，美军「自由计划」行动依赖于庞大的机群来保护商船，因此沙特和科威特的军事基地及领空对于该行动的顺利实施至关重要。

本周一（4日），美国总统特朗普宣布展开海军行动，护送被困船只并强制开放霍尔木兹海峡，但随后不久宣布取消有关行动。事缘沙特通知美国，不允许美军飞机从沙特空军基地起飞，也不允许美军飞越沙特领空来支持「自由计划」行动。

