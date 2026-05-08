关税战｜美法院裁定特朗普10%全球关税无效 批全面加征缺法理依据

美国贸易政策再度陷入法律争议。美国贸易法院周四（7日）作出重大裁决，判定总统特朗普早前实施的10%全球关税措施不成立，指其全面加征关税的做法缺乏法理依据。

绕道立法再遭挫败 行政权限被指越界

此次争议源于特朗普政府对关税权限的法律援引。今年2月20日，美国最高法院已先裁定，特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》实施的大规模关税措施缺乏明确法律授权。裁决公布当天，特朗普随即转而依据《1974年贸易法》第122条，宣布对全球所有国家和地区的进口商品加征10%关税，期限为150天。

然而，贸易法院法官在最新判决中明确指出，特朗普政府以「一体适用」的方式对全球商品课税，并未能提出足够的法律支撑。法院认为，此举已明显超出行政权限范围，因此相关措施在法理上站不住脚。

贸易政策再掀波澜 150天限期关税或化为乌有

特朗普推动的「对等关税」理念，旨在透过全面课税来平衡贸易逆差，但其行政手段连续两次遭到司法机关纠正。法院的裁决令原本设定为期150天的加征关税安排面临失效。

目前，白宫方面尚未对此裁决作出正式回应，但法律界普遍认为，这项判决将对特朗普政府未来的贸易扩权行动构成重大打击，令美国与全球贸易伙伴之间的紧张关系增添更多不确定性。