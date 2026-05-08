汉坦病毒｜爆疫邮轮增至8病例3死 30名情况不明乘客已上岸 揭船上零防护

汉坦病毒疫情持续发酵，爆发疫症的荷兰邮轮「洪迪厄斯」号（Hondius）至今累计录得8宗病例，其中3人死亡。随著邮轮即将于西班牙靠岸，世界卫生组织（WHO）及欧盟正密切监察事态发展。有已下船的乘客批评，邮轮公司在首宗死讯传出后，竟声称是「自然死亡」，导致船上防护措施严重缺失。

船长称「自然死亡」涉隐瞒

据一名在圣海伦娜岛（Saint Helena）下船的土耳其游客透露，船长在首名乘客离世时，曾向众人表示该死者属「自然死亡」，并强调船上没有传染病。然而，事实证明首名死者是死于汉坦病毒。

受访乘客不满地指出，在死讯传出后，邮轮并未采取任何防疫措施，船上依然照常举办讲座等团体活动，乘客亦如常在餐厅共用自助餐，期间完全没收到任何疫情警告。

爆疫邮轮预计周日抵西班牙

目前载有约150人的「洪迪厄斯」号正前往加那利群岛，预计周日停靠特内里费岛。尽管当地政府表示抗议，但在西班牙政府同意世卫请求下，邮轮仍获准靠岸。

事件进度概览：

死亡个案 ：累计3死。其中一对70岁荷兰夫妇，疑在阿根廷乌斯怀亚市观鸟期间接触染疫啮齿动物。

下船人数 ：上月24日约有40名乘客在圣赫勒拿岛下船。荷兰外长证实其中包括死者的妻子，她已飞往南非就医，惟其余乘客去向未明。

撤离行动：3名疑似感染患者已于周三乘医疗专机抵达荷兰阿姆斯特丹送院。

世卫：人传人罕见 威胁公众程度低

世卫总干事谭德塞表示，汉坦病毒潜伏期较长，不排除后续会出现更多病例，但目前疫情对全球公众健康的威胁依然较低。世卫强调，汉坦病毒人传人的情况极为罕见，公众毋须过度担忧其会演变成如新冠肺炎般的全球大流行。

欧盟亦表示已与多国成员国召开会议，目前事态仍受监察中。阿根廷卫生部则呼吁民众警惕，早前当地一名14岁少年亦因感染此病毒，在确诊两小时后便宣告不治。