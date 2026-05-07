中东局势｜以色列停火期间首度空袭贝鲁特 以媒：真主党指挥官遭斩首 

以色列与真主党（Hezbollah）达成停火协议不足三个星期，硝烟再起。以色列周三（6日）再度空袭黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区，声称锁定真主党精锐武装特种部队「拉德万部队」（Radwan force）一名指挥官。有以色列媒体指该名指挥官已告阵亡，惟军方及真主党暂未证实消息。这次以黎停火之来，以军首次恢复空袭。

据报道，以色列总理内塔尼亚胡与国防部长卡茨发表联合声明宣布行动。此次空袭正值美、以、伊三方谈判关键期，伊朗此前将停止空袭黎巴嫩列为停战核心要求，以军是次行动被指严重破坏停火安排。

以色列周三（6日）再度空袭黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区，声称锁定真主党精锐武装特种部队「拉德万部队」（Radwan force）一名指挥官。路透社

贝鲁特屡成以军空袭目标。美联社

目前以军仍占据黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以南地区，并持续发动空袭；真主党则以无人机及火箭炮还击。以军昨日更要求利塔尼河以北多个村庄居民撤离，外界忧虑以军有扩大入侵行动之势。

黎巴嫩政府内部对局势亦出现分歧。总理萨拉姆（Nawaf Salam）表示，现阶段谈论黎、以高层会议言之尚早，强调巩固停火是未来外交接触的基础。他又重申，黎方并非寻求「关系正常化」，而是要求以军撤军时间表，并计划推动国家控制武器，意图解除真主党武装。

然而，真主党对黎方与以色列的外交接触表示强烈反对。总统奥恩（Joseph Aoun）则指，目前非与内塔尼亚胡会面适当时机，强调必须先达成安全协议及停止空袭。

冲突自3月爆发以来已造成惨重伤亡。黎巴嫩卫生部指出，以军狂轰滥炸已导致超过2,700人死亡。以色列方面则称，真主党发射数百枚火箭及无人机，造成以方17名士兵及2名平民丧生。随着战火重燃，美国总统特朗普早前预期两国今年内达成和平协议的愿景，恐面临严峻挑战。