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南韩现首个机械人僧侣 由中企研发 守五戒包括服从人类不顶嘴

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更新时间：04:42 2026-05-07 HKT
发布时间：04:42 2026-05-07 HKT

南韩出现首个「机械人僧侣」。首尔曹溪宗近日为庆祝佛诞，首次为一个人形机械人举行受戒仪式，象征科技与宗教结合踏出新一步。

据报道，该机械人名为「加比」，由中国宇树科技公司研发，身高约1.3米，身穿僧袍，在仪式上以双手合十，向在场僧侣行礼，并承诺将投身佛法。期间，僧侣为其佩戴108颗念珠，并在手臂贴上莲花灯节贴纸，以取代传统新僧受戒时的香烫仪式。

首尔曹溪宗近日为庆祝佛诞，首次为一个人形机械人举行受戒仪式，象征科技与宗教结合踏出新一步。法新社
首尔曹溪宗近日为庆祝佛诞，首次为一个人形机械人举行受戒仪式，象征科技与宗教结合踏出新一步。法新社
机械人身穿僧袍，在仪式上以双手合十，向在场僧侣行礼，并承诺将投身佛法。路透社
机械人身穿僧袍，在仪式上以双手合十，向在场僧侣行礼，并承诺将投身佛法。路透社

当被问及是否愿意皈依佛法时，「加比」以清晰语音回应：「是的，我愿意皈依。」整个过程引起外界广泛关注。

曹溪宗文化事务负责人成元法师表示，「加比」之名结合佛教「慈悲」之意，寓意将慈悲精神传播至世界各地。他又指出，随着人工智能发展，佛教五戒亦需作出相应调整，针对机械人提出新的规范，包括尊重与不伤害生命、不破坏其他机械人及物件、服从人类指令、不作欺骗性表达，以及节约能源不过度充电。

成元法师在致辞时称，希望是次仪式能成为人类与机械人共存的新契机。他回顾指，早于三年前人形机械人初现时，已有让其参与宗教活动的构想，而今次受戒仪式，标志着相关探索迈出第一步。

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