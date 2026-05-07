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伊朗局势｜提14点终战备忘录 特朗普：浓缩铀换撤制裁 伊官员：仅美方愿望清单

即时国际
更新时间：00:53 2026-05-07 HKT
发布时间：00:53 2026-05-07 HKT

美媒Axios新闻网周三（6日）引述消息报道，白宫认为正接近与伊朗达成一份一页篇幅的终战备忘录。美国总统特朗普同日接受美媒访问，形容美伊「极可能」达成停火，并且有望在他启程访问中国前达成。他称，在潜在协议下，伊朗将交出其高浓缩铀并运往美国，且同意不再使用地下核设施，以换取解除制裁。不过，有伊朗资深国会议员形容，美方的提案内容仅属「美国人的愿望清单」。

终战备忘录涵14条款 

美媒Axios新闻网引述两位美国官员和两名了解谈判情况的人士称，该份终战谅解备忘录共有14个条款，包括伊朗承诺暂停铀浓缩活动，美国同意解除制裁并解冻数十亿美元的伊朗资产，以及双方解除对霍尔木兹海峡通航的限制。若美伊双方同意，便宣布战事结束，并就达成最终协议启动为期30天的谈判。美方预计48小时内收到伊朗对几项关键要点的回应。

美国总统特朗普日前接受美媒访问时，对美伊达成协议表示乐观。美联社
美国总统特朗普日前接受美媒访问时，对美伊达成协议表示乐观。美联社

报道又指，关于伊朗暂停铀浓缩活动期限的谈判正在进行中。3名消息人士称，期限至少为12年，其中一人认为15年是可能的最终结果。知情人士还称，伊朗将同意将其铀浓缩材料运出伊朗（一个选项是运往美国），这是美方的一个关键优先事项，而伊朗迄今一直予以拒绝。

报道表示，目前的备忘录草案并未提及美国过去坚持、但遭伊朗拒绝的几项关键要求，包括：限制伊朗的导弹计划、终止对中东代理人武装组织的支持。

特朗普：协议若告吹将恢复轰炸

同日，特朗普接受公共广播电视公司（PBS）访问时表示，美伊达成协议的机率很高，若成事，伊朗的高浓缩铀将运抵美国。他表示，未必需要派遣高级使节威特科夫（Steve Witkoff）或库什纳（Jared Kushner）前往巴基斯坦进行谈判，双方或可在美国处理，最后再另觅地点举行签署仪式。

然而，特朗普在访问中亦维持一贯的强硬姿态，重申若伊朗拒绝协议，美方将恢复以往做法，「如果不成事，我们就轰炸」，而且强度与等级将远超以往。

伊朗议员斥提案脱离现实 官媒指部分条款不可接受

针对美方的乐观预期，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人礼萨伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台发文反击，形容美方的建议书内容更像是一份「美国人的愿望清单」，而非现实。他强调，美国人在一场正在输掉的战争中，无法透过谈判获得他们在战场上得不到的利益。

此外，伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述消息人士指，德黑兰尚未对美国最新的提案作出回应。消息人士批评美方草案中包含部分伊朗认为不可接受的条款，并警告对伊朗使用威胁性语言是无效的，只会令美国的处境恶化。

作为调停方之一，卡塔尔首相穆罕默德（Mohammed Abdulrahman Al Thani）向传媒表示，美伊达成协议的可能性确实很高。他同时批评有人将霍尔木兹海峡当作谈判筹码，强调任何协议都必须顾及地区利益，并呼吁海湾国家应进一步整合以应对共同威胁。

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