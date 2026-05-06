螺丝帽套阴茎︱越南骑呢男忍痛逾月求诊 医生惊见溃烂变形急「拆弹」

越南安江省发生一宗罕见的医疗病例。一名38岁男子将两枚金属螺丝帽套在阴茎上，强忍痛楚长达一个月，下体更出现溃烂及出血，最终出面求医。医护人员动用切割工具锯断螺丝帽，为其解困。

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包括Znews等越南传媒报道，涉事的38岁男子于4月27日晚间被转送至芹苴市中央综合医院，当时其生殖器因被金属螺丝帽紧紧勒住，出现明显肿胀与变形。病人坦承，约一个月前将两枚金属螺丝帽套上阴茎，期间仍能勉强维持正常排尿，一直未有求医。



主诊医生指，两枚螺帽直径约3厘米、厚约1厘米，紧紧勒住男子的阴茎，两者分别距离阴茎根部约1厘米及5厘米。由于金属螺帽质地坚硬，且套入时间过长，医生无法以常规医疗手法移除。经过评估后，最终用手提式切割机将两枚螺丝帽锯断。

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男子的生殖器皮肤已出现溃疡、出血及局部组织坏死，但接受治疗后，目前恢复进度良好，预计数日内即可出院。