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日本熊出没｜秋田爆今年首宗伤人 北海道惊现300kg棕熊

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更新时间：18:30 2026-05-06 HKT
发布时间：18:30 2026-05-06 HKT

日本正值「黄金周」长假期，随着气温回升，多地接连报告有熊出没，更引发今年首宗伤人事件。在北海道，有镜头捕捉到一头估计重达300公斤的巨型棕熊。

长野滑雪客遇熊狂奔

综合日本传媒报道，长野县一个滑雪场在本月3日曾出现惊险一幕，一头熊突然在雪地上高速狂奔，直冲向正在滑雪的人群。幸而该头熊在目击人类后，随即掉头返回山区，未有造成伤亡。

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此外，在北海道兴部町一处靠近住宅区的树林，有传感器相机拍摄到一头体型庞大的棕熊。拥有20年观察棕熊经验的专家黑泽彻也表示，该头成年雄性棕熊看起来「非常粗壮巨大」，估计体重高达250至300公斤。他指出，这头熊身上囤积了大量脂肪，完全不似刚结束冬眠的状态，形容其为「肥胖棕熊」。

秋田48岁男巡田遭袭伤重送院

除了虚惊一场的目击事件，部分地区更发生了实际的遇袭受伤事件。本月5日，秋田县由利本庄市一名48岁男子在巡视稻田时，突遭一头体长约1米的熊袭击，受伤送院治理。当地警方证实，这是秋田县今年发生首宗熊伤人事件。

长假期间熊出没事件屡见不鲜。有一对从东京驾车前往北海道旅行的夫妇亦向媒体表示，在夜间行驶时，一头棕熊突然从暗处窜出并越过马路中线，险些与他们的车辆迎头相撞，过程险象环生。当局呼吁民众在山林或郊区活动时，必须提高警觉，注意安全。

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