伊朗局势｜战争冲击油价 澳洲急拨百亿建立战略燃料储备

为应对伊朗与美国及以色列的军事冲突引发的全球能源危机，澳洲政府宣布将斥资百亿澳元，建立国家战略燃料储备。总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周三（6日）表示，此举旨在强化澳洲的能源安全，以应对日益动荡的国际局势。

目标储存50日用量

据彭博社及法新社报道，阿尔巴尼斯在悉尼宣布，这项总值100亿澳元（约510亿港元）的「燃料安全与韧性计划」，将用以设置一个由政府全资拥有的国家燃料储备，规模达10亿公升，并会将柴油和航空燃油的整体储存量，提升至可供应50天的水平。

美军持续封锁霍尔木兹海峡的伊朗石油出口。路透社

阿尔巴尼斯直言：「我们当前的优先要务，就是保护澳洲不受这场危机最严重的冲击。」他亦透露，方案中至少有一项内容涉及增建一座新的炼油厂。

恐爆石油危机

澳洲能源部长鲍文（Chris Bowen）指出，澳洲是少数仍未设立国家燃料储备的国际能源署（IEA）会员国之一。由于其地理位置孤立，加上境内目前仅得两座炼油厂（其中一座更于4月发生爆炸），令澳洲在全球燃料供应链中断的风险下，显得尤其脆弱。

报道指，澳洲与多数亚太国家一样，高度依赖经由霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）运输的石油。然而，自从美国与以色列于2月28日联手对伊朗发动攻击以来，这条占全球近五分之一原油及天然气运输量的关键航道，已几乎完全停摆，对澳洲的燃料供应构成严重威胁。

澳洲政府预计将于下周公布的年度政府预算案中，进一步说明上述措施的详细内容。