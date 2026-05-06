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伊朗据报正式实施霍尔木兹海峡新管理机制　船只须获发通行许可证

即时国际
更新时间：03:07 2026-05-06 HKT
发布时间：03:07 2026-05-06 HKT

中东局势再趋紧张。伊朗国营传媒《伊朗英语新闻电视台》（Press TV）于5月5日报道，伊朗已正式实施管理霍尔木兹海峡通航的新机制。根据该框架，所有通航船只必须先行获发「通行许可证」，并依照新规定调整营运后，方可通过海峡。

伊朗：偏离航道将面临果断行动

报道指出，这项新措施被视为主权治理体系的体现，目前已在霍尔木兹海峡正式运作。所有意图通过该水域的船只，均会收到由官方邮箱（[email protected]）发出的电子邮件，详细列明通行的各项规则与规定。伊方强调，自战争初期以来，该海峡一直处于伊朗的掌控之下。

伊朗国营传媒《伊朗英语新闻电视台》（Press TV）于5月5日报道，伊朗已正式实施管理霍尔木兹海峡通航的新机制。美联社
伊朗国营传媒《伊朗英语新闻电视台》（Press TV）于5月5日报道，伊朗已正式实施管理霍尔木兹海峡通航的新机制。美联社
根据该框架，所有通航船只必须先行获发「通行许可证」，并依照新规定调整营运后，方可通过海峡。美联社
根据该框架，所有通航船只必须先行获发「通行许可证」，并依照新规定调整营运后，方可通过海峡。美联社

与此同时，与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关系密切的《法斯通讯社》发出警告。革命卫队要求所有船只必须严格遵守批准的指定航道，不得偏离。伊方强调，任何偏离航道的行为均被视为不安全，IRGC海军届时将采取严厉果断行动应对。

另外，伊朗议会副议长巴巴伊（Hamidreza Haji-Babaei）于5月2日表示，根据伊朗拟好的管理霍尔木兹海峡法案，伊方将完全禁止以色列船只在任何时候通过海峡，至于其他「敌对国家」的船只，亦须支付战争赔偿，才能通过海峡。

面对伊朗收紧海峡控制权，半岛电视台引述美国中央司令部发言人表示，美军已于5月4日起在霍尔木兹海峡展开名为「自由计划」（Project Freedom）的行动，旨在为相关水域建立「安全走廊」并提供「安全保障」。发言人称，船东及保险公司对美军的护航行动反应积极。

 

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