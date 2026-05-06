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伊朗外长访华 于北京与外长王毅举行会谈

即时国际
更新时间：10:40 2026-05-06 HKT
发布时间：10:40 2026-05-06 HKT

中共中央政治局委员、外长王毅在北京，与到访中国的伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）举行会谈。法斯新闻社（Fars）指出，阿拉格齐此行将与王毅「讨论双边关系及区域和国际局势」。

据法新社报道，阿拉格齐此行正值美国总统特朗普（Donald Trump）准备访中前夕。受到美国与以色列2月28日对伊朗发动攻击影响，特朗普原订的行程延后至本月14日至15日，届时将与中国国家主席习近平会面。

这是伊朗外长在美伊战争爆发后首度访华。由于阿拉格齐上周曾访问俄罗斯会见总统普京，他此行是否可能会见国家主席习近平，受到瞩目。

美国财长贝森特周一敦促中国加强外交压力，说服伊朗对外开放霍尔木兹海峡，并表示中美领袖将在下周峰讨论此议题。

贝森特接受霍士新闻访问时，呼吁中国加入寻求开放海峡的国际行动，但未具体说明北京应如何作为。
 

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