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南韩光州狂男街头随机斩人 女高中生遭砍毙一路过男生被劈伤

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更新时间：18:03 2026-05-05 HKT
发布时间：18:03 2026-05-05 HKT

南韩光州广域市光山区月桂洞街头，今（5日）凌晨零时许发生随机斩人案，1名17岁高中2年级女学生身亡，另有1名同龄男高中生受伤。

警方追缉20多岁凶徒

《韩联社》报道，案发地点位于月桂洞某大学旁的行人路上，高中女生被斩杀时发出尖叫声，路过的男高中生听到后好奇上前查看，随即被不明男子砍伤，送医后没有生命危险，但受害的女学生伤重不治。

刀手瞄准他人颈部袭击

警方目前已锁定1名20多岁的男子涉有重嫌，他和2名学生之间互不认识，由于凶手瞄准受害者颈部砍杀，手段相当凶残。到了今早11时，24岁凶手在案发现场不远的街上被捕。

Maeil Business Newspaper报道，张姓男子被逮后向警方坦承，他和惨遭砍死的女高中生「完全不认识」，持刀砍杀女学生的颈部，纯粹就只是刚好女学生从他面前经过。

张男被押送至警察署后在接受侦讯时供称，「原本我是打算轻生，但最后才决定犯案」。目前凶手仍未透露轻生和犯案动机。警方计划于今天稍后时间申请对凶手的拘捕令。

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