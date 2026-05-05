北海道罕见5月下雪 旭川市区积雪逾2厘米 日媒：21年来首见
更新时间：14:35 2026-05-05 HKT
发布时间：14:35 2026-05-05 HKT
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日本近日正逢黄金周，不过相较于东京出现30.5度的高温，北海道惊现罕见5月雪。受锋面与冷空气南下影响，北海道周一（4日）下午起持续降雪，到周二（5日）上午山区积雪约10厘米，旭川市区积雪超过2厘米，日媒指此为21年来首见。
据日媒《Tenki》报道，北海道受到冷空气影响而逐渐开始降雪，北部地区率先飘雪，随著时间推进，入夜后降雪范围明显扩大，甚至就连旭川市也观测到降雪，雪势一路延续至周二（5）日清晨才逐步减弱。
道路残雪与结冰影响交通
统计显示，滝上町单日降雪量达11厘米、幌加内町朱鞠内约10厘米，均为1996年以来相隔30年再度在5月观测到降雪10厘米以上的纪录；而旭川市则在周一晚间观测到约2厘米的积雪，是当地自2005年以来、相隔21年再度出现五月雪。
尽管周一清晨起雪势趋缓，但北海道北部多地仍维持接近零度低温，道路残雪与结冰情况未完全消退，交通仍存在潜在风险。相关当局提醒驾车人士，行经山区或积雪路段应提高警觉，必要时应在车辆加装使用冬季胎或防滑装备。
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