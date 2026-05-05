俄乌战争 | 泽连斯基：乌克兰明起单方面停火 俄则宣布周五起停火2天

乌克兰总统泽连斯基宣布，自周三（6日）凌晨起实施停火，时间早于俄罗斯原订在5月8日至9日纪念二战苏联击败纳粹德国「胜利日」期间的停火安排。

泽连斯基在周一（4日）深夜透过社交媒体发文：「我们认为，人的生命远比任何周年纪念更为珍贵。」

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泽连斯基指出，较俄方提议更早的时间停火，有助测试俄罗斯的停火诚意。美联社

泽连斯基指，今年夏季将成为普京决定扩大战事或转向外交谈判的关键时期。美联社

俄罗斯将纪念二战苏联击败纳粹德国「胜利日」。法新社

乌盼测试俄停火诚意

他表示乌克兰自6日零时开始停火，并指较俄方提议更早的时点，有助测试俄罗斯的停火诚意。

泽连斯基指出，现在是俄罗斯领导人为结束战争采取实质行动的时刻，并称俄罗斯担心若缺乏乌克兰配合，莫斯科将难以举行阅兵仪式。但他补充，目前尚未接获莫斯科正式提出的停火请求。

俄罗斯国防部则宣布，将于5月8日至9日期间单方面停火，并警告若乌克兰试图干扰接下来的庆典活动，俄方可能对基辅市中心发动大规模空袭，甚至建议民众及外国外交人员考虑撤离。

俄警告乌勿干扰「胜利日」庆典

俄罗斯每年在「胜利日」举行阅兵仪式。自2022年俄乌战争爆发以来，参与的武器与外宾规模已明显缩减。今年更是近20年来首次不展示火箭系统、装甲车等重型武器。官方理由为考虑当前行动情势，但多名俄罗斯军事分析人士认为，莫斯科忧心乌克兰可能以远程无人机发动攻击。

泽连斯基则认为，俄罗斯减少展示武器，反映其军备压力，同时也顾虑无人机可能飞越莫斯科红场。

泽连斯基促国际加强施压

他并表示，今年夏季将成为俄罗斯总统普京决定扩大战事或转向外交谈判的关键时期，呼吁国际社会施压，促使俄方选择外交途径。

俄罗斯过去也曾宣布短暂停火，包括东正教复活节期间与乌克兰实施停火，但双方互控违规，包括无人机攻击等，使停火效果有限。