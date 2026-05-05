伊朗局势 | 美伊停火以来阿联酋首次遇袭 特朗普未明言伊朗违反停火协议

阿联酋遭伊朗导弹与无人机密集攻击，令区域紧张情势再度升温，使到本已脆弱的美伊停火协议岌岌可危。美国总统特朗普周一（4日）受访时，并未明确说明这些行为违反美伊停火协议，亦拒绝回答停火协议是否仍然有效。但他较早前威胁称，如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火，将被「从地球表面抹去」。

阿联酋富查伊拉石油工业区周一遭到无人机袭击，造成3名印度人受伤，是自美国、以色列与伊朗4月8日临时停火以来，阿联酋首次遭遇相关袭击。中国驻阿联酋大使馆和中国驻杜拜总领事馆事后提醒当地中国公民加强安全防范。

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阿联酋富查伊拉石油工业区3月时曾遇袭起火。路透社

阿联酋富查伊拉石油工业区继3月后再次遇袭。路透社

特朗普未明言伊朗违反停火协议。美联社

特朗普警告伊朗不要袭击美国船只。美联社

华使馆提醒中国公民加强安全防范

阿联酋外交部发声明表示：「这些攻击构成危险局势升温与令人无法接受的侵犯，为国家安全、稳定与领土安全带来直接威胁。」阿联酋是美国亲密盟友，也是以色列的重要阿拉伯伙伴。

阿联酋官方媒体报道，紧邻霍尔木兹海峡的阿曼沿海城镇布哈，一栋住宅大楼遭战火波及，导致2人受伤。

伊朗涉发射4枚巡航导弹

阿联酋国防部表示，伊朗发射4枚巡航导弹，其中3枚成功被拦截，另一枚落入海中；伊朗也向一艘隶属国营石油巨头阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的油轮发射无人机。

阿联酋已宣布，本周剩余时间所有学校恢复网课。航班追踪网站Flightradar24提供的资料显示，攻击事件已导致阿联酋空中交通普遍中断，多架飞往阿联酋的航班已改道飞往阿曼首都马斯喀特；部分航班则持续在阿联酋领空盘旋。

伊朗军方：无预先规划攻击相关石油设施

伊朗军方并未否认发动攻击，仅说伊朗「并无预先规划攻击相关石油设施」，并指相关事件是美国「军事冒险行为」的结果，美方应对此负责。

阿联酋遇袭后，国际油价反复向上，伦敦布兰特期油7月合约一度跌至每桶105.55美元，跌2.4%，最终升约5.8%收市，收报114.44美元。

特朗普：造成损失并不严重

而特朗普周一接受美国广播公司（ABC）访问时，并未明确说明这些行为违反美伊停火协议。他说：「那并非猛烈的交火，当时没有发生交火。我想最新确实发生了一些交火事件，我正在对此进行调查。」

针对所谓伊朗向阿联酋发射导弹和无人机一事，特朗普说，绝大多数导弹和无人机都被击落，「只有一枚漏网，造成的损失并不严重」。

当被问及与伊朗的停火是否已经结束，以及是否可能重启军事行动时，特朗普说：「这我不能告诉你」。

以色列部队进入高度戒备

被问及美军战备情况，特朗普称，目前只有两条路，要么伊朗本著诚意达成协议，要么美国最终将不得不重启军事行动。他说，美军各项战备工作正在紧张进行中，所有基地物资储备充足，美军随时可调动并使用这些资源。

以色列军方亦表示，部队已进入高度戒备状态。