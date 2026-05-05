普立兹奖 | 揭露特朗普政治报复及牟私利报道得奖 展现媒体监督力量

美国新闻界最高荣誉普立兹奖（Pulitzer Prizes）周一（4日）公布得奖名单，多项大奖颁给揭露特朗普政府政策及其影响的深度报道。其中路透社凭借对特朗普政治报复行动的深度报道，以及揭发Meta旗下AI聊天机械人对儿童造成危害的调查，夺得「全国报道奖」与「专题报道奖」2项大奖，展现新闻媒体监督权力的重要价值。《纽约时报》则以揭露特朗普如何利用权力为家族与盟友牟利，内容涵盖其盟友与海湾王室及加密货币的利益往来，获得「调查报道奖」。普立兹奖委员会在颁奖时特别强调，面对新闻自由受到限制与审查威胁，媒体更应坚持公民对话与事实真相。

《华盛顿邮报》凭借对特朗普重组联邦官僚体系的深入报道，夺下最具份量的「公共服务奖」。评审指出，该报道详尽描绘了预算削减对美国社会造成的深远影响。

媒体揭露特朗普政治报复及牟私利的报道，获普立兹奖。美联社

多项大奖颁给揭露特朗普政府政策及其影响的深度报道。美联社

有关联邦移民官员对非法移民的强力扫荡报道，亦获得普立兹奖表扬。路透社

《纽约时报》以揭露特朗普如何利用权力为家族与盟友牟利的报道获奖。路透社

报道联邦执法人员扫荡非法移民获奖

地方报道方面，《芝加哥论坛报》因生动记录联邦移民官员对非法移民的强力扫荡而获奖。美联社则因揭露美国政府允许企业向中国出售监控技术，获得「国际报道奖」。

「突发新闻报道」则颁给《明尼苏达星论坛报》，表彰其对天主教学校开学弥撒枪击事件的报导，该事件造成2名儿童死亡、17人受伤。报道强调美国枪械暴力的普遍性以及打击措施的限制。

加沙战争震撼影像 夺突发新闻摄影奖

《纽约时报》以加沙战争中饥荒与破坏的震撼影像获得「突发新闻摄影奖」。《迈阿密先驱报》记者布朗（Julie K. Brown）则因长期追踪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案获得特别表彰。

普立兹奖行政主管米勒（Marjorie Miller）表示，当前白宫与五角大楼对媒体的限制日益增加，言论自由在街头面临挑战，甚至有总统对媒体提出巨额诉讼。她强调，普立兹奖的肯定再次彰显了新闻工作在民主社会中反对审查、追求真相的关键角色。