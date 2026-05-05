日本著名景点忍野八海变「许愿池」 硬币生金锈令水藻激增 店员：已看不到池底

日本富士山著名景点、被列入世界文化遗产的「忍野八海」，近年正身陷严重的「观光公害」。不少海外游客将当地的清澈涌泉误当成罗马「特莱维喷泉」般的许愿池，大量投掷硬币，导致池底积满硬币，甚至对当地水质及生态环境造成毁灭性破坏。

硬币生锈致藻类激增

「忍野八海」的水源来自富士山的伏流水，一向以清澈见底、呈梦幻蓝绿色著称。然而，近期日本媒体实地观察发现，在最大的「涌池」内有大量硬币沉在池底，甚至堆积厚达 1 米。大量硬币长时间浸泡在水中导致生锈及化学侵蚀，严重恶化水质并导致池内水藻激增，影响能见度。

日本富士山著名景点、被列入世界文化遗产的「忍野八海」，近年正身陷严重的「观光公害」。X图片

不少海外游客将当地的清澈涌泉误当成罗马「特莱维喷泉」般的许愿池，大量投掷硬币，导致池底积满硬币，甚至对当地水质及生态环境造成毁灭性破坏。网上图片

「忍野八海」的水源来自富士山的伏流水，一向以清澈见底、呈梦幻蓝绿色著称。日本观光局图片

附近店舖的店员无奈表示，近年因水藻过度生长，原本平滑如镜的「镜池」情况最为恶劣，目前已完全无法看清池底。

每年打捞万枚硬币

负责管理的忍野村役场表示，投币并不能实现愿望，反而造成严重的环境问题。虽然当地每年均会邀请义工潜水员打捞硬币，去年检获的硬币数量更从之前的 4,400 枚飙升 4 倍至 1.8 万枚。

义工坂本新先生指出，池底的硬币以日本 1 圆硬币最多，其次分别为人民币、韩元及泰币。由于硬币与泥沙层层叠加已呈水泥状，加上忍野八海位处高海拔，作业难度极高，令清理工作难以彻底。

投币最高可判囚 5 年

尽管当地政府已设置日、中、英、韩四种语言的告示牌，但许多游客仍表示对禁止投币的规定「完全不知情」。有游客在接受访问时直言，因见到他人投币，便随大流将其视为许愿池。

根据日本《文化财保护法》，向受保护的水池投掷硬币属于违法行为，最高可被判处 5 年有期徒刑，或罚款最高 100 万日元（约 5 万港元）。有关部门呼吁游客尊重世界遗产，停止投币行为以守护脆弱的生态环境。