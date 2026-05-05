伊朗局势｜美军称击沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方批「毫无根据的谎言」

波斯湾局势持续升温，美军中央司令部司令库珀（Brad Cooper）表示，美军在霍尔木兹海峡击沉了 6 艘试图阻挠商船航行的伊朗小型船只。有报道指，伊朗于当地星期一向美军海军舰艇及受保护的商船发射多枚巡航导弹并出动无人机，美军随即出动阿帕奇及海鹰直升机发动反击。然而，伊方否认有船只被击沉。

库珀声称，美国海军目前是在进行传统的「护航」任务。他指，传统护航是一对一的保护，而美方现时采取的防御部署更为优越，构建了涵盖军舰、直升机、定翼机、空中预警机及电子战在内的多重防御体系，相比单纯护航更为全面及广阔。

美军称击沉了6艘「封路」伊朗小船 伊方否认，批评是「毫无根据的谎言」。美联社

针对美方的说法，伊朗方面予以强烈否认：

否认船只被击沉 ：伊朗通讯社引述军方官员，否认美军击沉多艘伊朗小型船只的说法。

否认商船通航 ：伊斯兰革命卫队公共关系部门形容，美方指已有船只通过海峡的说法是「毫无根据的谎言」。

武力威胁：伊朗媒体强调，任何违反革命卫队原则的海上行动都将面临严重风险，违规船只将被武力拦截。

导弹袭击传闻 双方说法分歧

同日较早时，伊朗传媒一度报道指有两枚导弹击中一艘美军军舰。然而，美军中央司令部随即在社交平台发文澄清，强调并无任何美军舰艇被伊朗导弹击中。美方稍早前亦曾表示，已有两艘悬挂美国国旗的商船成功通过霍尔木兹海峡。