Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜南韩商船及阿联酋油港遭伊炮火击中 美：击沉6伊朗快艇

即时国际
更新时间：03:38 2026-05-05 HKT
发布时间：03:38 2026-05-05 HKT

波斯湾局势在停火四周后再度有恶化迹象。美国总统特朗普周一宣布展开名为「自由行动」（Project Freedom）的新任务，派遣海军试图打通遭伊朗封锁的霍尔木兹海峡。此举随即引发伊朗强烈反击，有外国商船遭受袭击，阿联酋一处重要油港亦遭无人机轰炸起火。

特朗普强行通航 遭伊朗武力回应

特朗普透过社交媒体表示，美国海军将引导各国船只安全驶出受限水道，恢复能源运输。其后，法新社报道，美国中央司令部古柏（Brad Cooper）声称，已有两艘美国飞弹驱逐舰通过霍尔木兹海峡进入波斯湾；同时，有两艘悬挂美国国旗的商船朝反方向航行，且「正安全地继续其航程」。

特朗普欲强行通航，遭伊朗武力回应。路透社
特朗普欲强行通航，遭伊朗武力回应。路透社
美军称击沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方否认，批评是「毫无根据的谎言」。美联社
美军称击沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方否认，批评是「毫无根据的谎言」。美联社

古柏指，美军的阿帕契（Apache）与海鹰（Seahawk）直升机，击中6艘威胁商船的伊朗快艇，并且拦截了所有「射向我们与商船的飞弹和无人机」。

库珀解释，美国海军目前是在进行传统的「护航」任务。他指，传统护航是一对一的保护，而美方现时采取的防御部署更为优越，构建了涵盖军舰、直升机、定翼机、空中预警机及电子战在内的多重防御体系，相比单纯护航更为全面及广阔。

伊方全盘否认美军说法 批「毫无根据的谎言」

惟伊朗方面全盘否认，伊朗通讯社引述军方官员，否认美军击沉多艘伊朗小型船只的说法。伊斯兰革命卫队公共关系部门形容，美方指已有船只通过海峡的说法是「毫无根据的谎言」，并警告任何进入海峡的外国武装力量均会遭受攻击。

据路透社报道，伊朗官方随即发布一份扩大控制海域的图表，显示其管辖范围已延伸至国际水域，甚至覆盖阿联酋两侧的大部分海岸线。伊朗军方更声称曾对一艘接近海峡的美军军舰鸣枪警告，迫使其折返。

受局势升级影响，有商船及石油设施在海峡内外遭遇袭击：

  • 南韩： 隶属现代商船（HMM）的商船「Namu」号在海峡内发生爆炸并起火，特朗普随即发文呼吁南韩加入军事行动。

  • 阿联酋： 国营石油公司（ADNOC）一艘空载油轮被伊朗无人机击中。

  • 富吉拉港： 位于海峡外的富吉拉港（Fujairah）一处石油设施遭无人机攻击起火，由于该处是少数无需经海峡外运石油的航道，事件引发阿联酋政府强烈谴责，形容是严重升级。

特朗普承认南韩商船遇袭

特朗普则在其社交平台「真实社群」（Truth Social）发文指，除了一艘南韩船只遭击中之外，「目前为止，通过海峡的航运没有受到其他损害」，但他未提供进一步细节。

伊朗国家电视台4日稍早报道，该国海军在通过海峡的美国驱逐舰附近，发射巡弋飞弹、火箭与战斗无人机，并称之为「警告射击」。

航运界维持观望 全球油价飙升

尽管特朗普政府试图打破封锁，但各大航运公司表示，在敌对行动正式结束前不会冒险通航。目前霍尔木兹海峡依然处于瘫痪状态，全球约五分之一的石油与液化天然气运输受阻。受此消息影响，全球油价在大幅波动中飙升超过 5%。

外交方面，美伊虽于四周前达成停火并进行过首轮面谈，但后续会谈陷入停滞。伊朗早前提出 14 点和平建议，试图将核问题与战争停火脱钩，惟特朗普早前暗示倾向拒绝有关方案。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
15小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
12小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
14小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
14小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
12小时前
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
影视圈
10小时前
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
海外置业
17小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
20小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
11小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
20小时前