伊朗局势｜伊朗袭击多国船及阿联酋油港 特朗普「自由行动」引发局势升级

波斯湾局势在停火四周后再度有恶化迹象。美国总统特朗普周一宣布展开名为「自由行动」（Project Freedom）的新任务，派遣海军试图打通遭伊朗封锁的霍尔木兹海峡。此举随即引发伊朗强烈反击，多艘商船遭受袭击，阿联酋一处重要油港亦遭无人机轰炸起火。

特朗普强行通航 遭伊朗武力回应

特朗普透过社交媒体表示，美国海军将引导各国船只安全驶出受限水道，恢复能源运输。然而，「自由行动」展开首数小时便陷入僵局。美国中央司令部声称两艘挂有美旗的商船已安全过境，并摧毁了六艘伊朗小艇；惟伊朗方面全盘否认，指美方说法不实，并警告任何进入海峡的外国武装力量均会遭受攻击。

特朗普欲强行通航，遭伊朗武力回应。路透社

伊朗官方随即发布一份扩大控制海域的图表，显示其管辖范围已延伸至国际水域，甚至覆盖阿联酋两侧的大部分海岸线。伊朗军方更声称曾对一艘接近海峡的美军军舰鸣枪警告，迫使其折返。

受局势升级影响，多国商船在海峡内外遭遇袭击：

南韩： 隶属现代商船（HMM）的商船「Namu」号在海峡内发生爆炸并起火，特朗普随即发文呼吁南韩加入军事行动。

阿联酋： 国营石油公司（ADNOC）一艘空载油轮被伊朗无人机击中。

富吉拉港： 位于海峡外的富吉拉港（Fujairah）一处石油设施遭无人机攻击起火，由于该处是少数无需经海峡外运石油的航道，事件引发阿联酋政府强烈谴责，形容是严重升级。

航运界维持观望 全球油价飙升

尽管特朗普政府试图打破封锁，但各大航运公司表示，在敌对行动正式结束前不会冒险通航。目前霍尔木兹海峡依然处于瘫痪状态，全球约五分之一的石油与液化天然气运输受阻。受此消息影响，全球油价在大幅波动中飙升超过 5%。

外交方面，美伊虽于四周前达成停火并进行过首轮面谈，但后续会谈陷入停滞。伊朗早前提出 14 点和平建议，试图将核问题与战争停火脱钩，惟特朗普早前暗示倾向拒绝有关方案。