北韩女足5月将赴南韩作赛 2018年来首见 韩媒：重启对话契机

南韩统一部表示，一支北韩女子足球队本月将访问南韩，这将是自2018年以来首次有北韩体育队伍前往南韩作赛。南北韩自1950年到1953年的冲突是以停战协议而非和平条约结束，因此严格来说两韩仍处于战争状态，双方的体育与文化交流极为罕见。南韩统一部表示，政府会提供支援但不会直接介入，韩媒则分析指出，这次可视为南北重启对话的契机。

南韩韩联社分析指出，这次北韩女足来访，是发生在2023年北韩领导人金正恩将南北关系定义为「敌对两国」及「战争状态交战方」之后，因此备受关注，这等同于在战争状态下派队前往敌对地区。过去北韩多次拒绝参加在南韩举行的赛事，这次决定参赛被视为相当罕见，因此有观点期待，此次赛事可以成为南北重启对话的契机。

南韩统一部表示，北韩有关当局向他们发出一份通知，告知「我的故乡队」（Naegohyang Women's FC）将派出39名成员组成的代表团，于5月20日在亚足联女子冠军联赛（AFC Women's Champions League）4强赛对阵南韩水原队（Suwon FC Women）。

「我的故乡队」将前往南韩作赛。AFC

北韩女足「我的故乡队」将赴南韩作赛。AFC

两韩仍处于战争状态，双方的体育与文化交流极为罕见。路透社

参与亚足联女子冠军联赛四强赛

南韩统一部指出，这支北韩代表队将包括27名球员与12名球队工作人员，但没有透露球队抵达南韩的确切时间。

这场比赛的胜方将于5月23日参加亚足联女子冠军联赛决赛，将对上澳洲的墨尔本城（Melbourne City）队或日本的东京绿茵美人队（Tokyo Verdy Beleza）。

南韩统一部在新闻稿中表示：「在4强赛输球的队伍，将于5月21日星期四打包回家，没有安排季军战。」

南韩统一部：政府不会直接介入

统一部表示，将在尊重国际赛事框架的前提下进行沟通与合作。由于是北韩代表队来访，相关支援将由政府负责处理，不过这次赛事具有「国际比赛」与「球会对抗赛」性质，统一部强调「政府不会直接介入」。

这场比赛将是北韩自2018年派遣射击、青少年足球与桌球代表团前来南韩以来，首支在南韩参赛的北韩体育队伍。

亚洲女足劲旅之一 U-17女子世界杯夺冠

平壤上一次派遣女足队前往南韩是在2014年，当时北韩国家队赴仁川参加亚运。

北韩女足国家队是亚洲女足劲旅之一，近年屡次夺下国际赛事冠军，在青少年层级表现特别突出。她们最近一次夺冠是在去年11月，当时在国际足协（FIFA）U-17女子世界杯决赛以3比0击败荷兰。