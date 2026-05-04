伊朗局势 | 美国称助霍尔木兹海峡被困船只 武装部队警告勿图接近：将遭打击

伊朗警告，美国任何企图干涉霍尔木兹海峡的举动，将被视为违反停火协议。美国总统特朗普较早前在Truth Social发文称，美国将于中东地区4日上午展开「自由计划」疏导行动，「引导」被困在霍尔木兹海峡的船只驶离该海峡。



新华社报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部高级官员指，「我们警告任何外国武装力量，特别是侵略成性的美国军队，若其意图接近或进入霍尔木兹海峡，将遭到打击。」



伊朗国会国家安全委员会主席阿齐兹（Ebrahim Azizi）亦在社交平台X上发文表示：「美国针对霍尔木兹海峡新管理制度的任何干涉，都将被视为违反停火。

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估计目前约有1000艘商船与2万名海员滞留于波斯湾。美联社

特朗普宣布，周一起协助受困商船脱困。美联社

阿齐兹补充说：「霍尔木兹海峡和波斯湾不会被特朗普妄想性质的帖文所管理。」

伊朗国会将批准霍峡新管理法

伊朗国会副议长尼克扎德表示，国会将批准一项「霍尔木兹海峡管理法」，内容包括永久禁止以色列船只通过这一关键水道；来自「敌对国家」的船只必须支付「战争赔偿金」才能获得通行许可；其他船只需获得伊朗授权才能通行。

美国表示将护送船只通过霍尔木兹海峡之际，英国海上贸易行动部（UKMTO）表示，一艘油轮在阿联酋对开海域遭不明飞行物体击中，幸好所有船员安全。UKMTO已呼吁船只在该区域保持谨慎。

估计约1000商船受困

英国《金融时报》报道，估计目前约有1000艘商船与2万名海员滞留于波斯湾。特朗普表示，许多船只属于未涉及这场冲突的国家，船员们的「粮食即将耗尽」。

《华尔街日报》上周报道，特朗普政府希望筹组国际联盟，分享资讯并协调外交行动，试图让霍尔木兹海峡重新开放。英国与法国也寻求主导一项跨国任务，一旦达成持续性的停火，将重启霍尔木兹海峡的通行。