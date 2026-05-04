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大西洋邮轮爆呼吸道疾病疫情 至少两死一危殆 患者对汉他病毒呈阳性

即时国际
更新时间：01:06 2026-05-04 HKT
发布时间：01:06 2026-05-04 HKT

一艘在大西洋航行的邮轮爆发「严重急性呼吸道疾病」疫情，已造成至少两人死亡，另有一名乘客在南非约翰内斯堡深切治疗部留医，情况危殆。南非卫生部周日向法新社（AFP）证实，当局正调查事件。

世卫：正进行相关调查

法新社报道，涉事邮轮为MV Hondius，由阿根廷乌斯怀亚（Ushuaia）出发，原定前往佛得角（Cape Verde）。当局表示，其中一名在南非治疗的患者对汉他病毒（hantavirus）呈阳性反应。

汉他病毒可引致出血热等严重疾病，主要经由受感染的啮齿类动物传播，包括接触其尿液、粪便或唾液，或吸入受污染的灰尘。世界卫生组织（WHO）表示，已知悉事件并正协调国际公共卫生应对行动，相关调查正在进行中。

夫妇两人先后不治

据报道，最初出现症状的是一名70岁男乘客，他在船上死亡，其遗体已转送至南大西洋英属圣赫勒拿岛（Saint Helena）。其69岁妻子其后亦病重，被紧急送往南非，但最终在约翰内斯堡医院不治。

第三名患者为一名69岁英国男子，目前仍在约翰内斯堡深切治疗部留医。另有消息人士透露，初步死亡人数或达3人，当中包括一对荷兰夫妇，但官方暂未确认全部死者身份。

据了解，邮轮上约有170名乘客及70名船员，当时航线仍在佛得角附近海域。当局正讨论是否将另外两名出现病征的乘客隔离治疗，而邮轮其后或继续驶往西班牙加那利群岛。

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