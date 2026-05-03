McClatchy｜美国麦克拉奇报业集团用AI「改稿」 记者拒署名

美国「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团日前启用一款自行研发的AI工具，于阅读分析记者写的传统文稿后，为不同受众生成出不同版本，却想以提供内容的记者署名。

该集团在全美14州发行近30份报章，各报记者纷纷拒绝替这些AI文署名。日前佛州《迈阿密先锋报》刊出的一篇AI文署名栏写道：「本文以AI生成，改写自马查特（Michelle Marchante）的原稿」。马查特是该报医疗记者。

「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。

集团旗下加州《沙加缅度勤奋者报》（The Sacramento Bee）调查记者兼工会副理事长兰芝（Ariane Lange）说，记者不想让自己的名字出现在不是他们实际撰写的文稿上，「即使这些文章是以我们的稿子为蓝本，此举宛如撒谎」。

《迈阿密先锋报》记者布朗（Julie Brown）也是拒绝为AI文署名的记者之一。她在X平台写道：「我报道的都是一些敏感新闻，绝不应该被人工智慧以任何方式重新包装或窜改。无论是性侵案件，或是关在『鳄鱼阿尔卡特拉斯』监狱的移民，我们的记者都会尽心尽力，确保报道内容准确、公正，并展现人工智慧无法企及的人性光辉。」

「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。

知情人士透露，令记者不满的AI工具，是内部研发的Content Scaling Agent，目标是用来抓重点，「协助读者快速了解单一新闻事件的重点，或能掌握多篇针对较大主题的报导」，根据公司政策，AI文刊出前也会先让编辑审核。不过，许多前先记者对于资方未能清楚说明使用AI工具以及如何使用记者署名深感担忧。

麦克拉奇曾在2020年初声请破产保护，随后被对冲基金管理公司Chatham Asset Management收购。报业高层认为，AI工具有助于增加发稿量，以及最终吸引新订阅用户。