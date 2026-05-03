Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

McClatchy｜美国麦克拉奇报业集团用AI「改稿」 记者拒署名

即时国际
更新时间：22:55 2026-05-03 HKT
发布时间：22:55 2026-05-03 HKT

美国「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团日前启用一款自行研发的AI工具，于阅读分析记者写的传统文稿后，为不同受众生成出不同版本，却想以提供内容的记者署名。

该集团在全美14州发行近30份报章，各报记者纷纷拒绝替这些AI文署名。日前佛州《迈阿密先锋报》刊出的一篇AI文署名栏写道：「本文以AI生成，改写自马查特（Michelle Marchante）的原稿」。马查特是该报医疗记者。

「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。
「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。

集团旗下加州《沙加缅度勤奋者报》（The Sacramento Bee）调查记者兼工会副理事长兰芝（Ariane Lange）说，记者不想让自己的名字出现在不是他们实际撰写的文稿上，「即使这些文章是以我们的稿子为蓝本，此举宛如撒谎」。

《迈阿密先锋报》记者布朗（Julie Brown）也是拒绝为AI文署名的记者之一。她在X平台写道：「我报道的都是一些敏感新闻，绝不应该被人工智慧以任何方式重新包装或窜改。无论是性侵案件，或是关在『鳄鱼阿尔卡特拉斯』监狱的移民，我们的记者都会尽心尽力，确保报道内容准确、公正，并展现人工智慧无法企及的人性光辉。」

「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。
「麦克拉奇」（McClatchy）报业集团AI工具惹记者不满。

知情人士透露，令记者不满的AI工具，是内部研发的Content Scaling Agent，目标是用来抓重点，「协助读者快速了解单一新闻事件的重点，或能掌握多篇针对较大主题的报导」，根据公司政策，AI文刊出前也会先让编辑审核。不过，许多前先记者对于资方未能清楚说明使用AI工具以及如何使用记者署名深感担忧。

麦克拉奇曾在2020年初声请破产保护，随后被对冲基金管理公司Chatham Asset Management收购。报业高层认为，AI工具有助于增加发稿量，以及最终吸引新订阅用户。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
2小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
13小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
12小时前
梁醒波长子梁乃业离世 网传八和会馆公告：沉痛悼念 未随姊妹入行 赴英留学成为医生
梁醒波长子梁乃业离世 网传八和会馆公告：沉痛悼念 未随姊妹入行 赴英留学成为医生
影视圈
6小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
46分钟前
五一黄金周︱小红书发帖「海胆自由」 游客疑西贡违法捕捉 网民斥破坏生态：当海鲜放题？
01:29
五一黄金周︱小红书发帖「海胆自由」 游客疑西贡浮潜捕捉 网民斥破坏生态：当海鲜放题？
社会
8小时前
青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用｜Juicy叮
时事热话
10小时前
启德海滨涌「蓝眼泪」 浪漫奇观暗藏生态危机 网民惊爆本港两大海边同告失守｜Juicy叮
00:16
启德海滨涌「蓝眼泪」 浪漫奇观暗藏生态危机 网民惊爆本港两大海边同告失守｜Juicy叮
时事热话
8小时前
五一黄金周︱乱倒厨余被票控$3000 内地客理直气壮：交钱不就行了？ 议员促加强教育
01:29
五一黄金周︱乱倒厨余被票控$3000 内地客理直气壮：交钱不就行了？ 议员促加强教育
社会
6小时前
「东张女神」邓凯文首回应「曾志伟胯下风波」：忘我境界累事 憾事件被放大承诺注意举止
01:14
「东张女神」邓凯文首回应「曾志伟胯下风波」：忘我境界累事 憾事件被放大承诺注意举止
影视圈
8小时前