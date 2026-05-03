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出生的秘密｜孖生姊妹验DNA发现生父不同人！ 全球仅20例英国首次发现

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更新时间：21:05 2026-05-03 HKT
发布时间：21:05 2026-05-03 HKT

英国49岁双胞胎姊妹蜜雪儿与拉维尼亚．奥斯本（Michelle & Lavinia Osbourne）相隔几分钟出生，相处近半个世纪，直到几年前经过DNA检测，才发现原来生父不同人！英国广播公司（BBC）报道，这种极为罕见的生物现象称为「异父双胞胎」（heteropaternal superfecundation），全球至今有纪录的案例仅约20例，而这对姊妹，是英国史上首次正式记录的案例。

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「异父双胞胎」全球至今纪录仅约20例。 路透社示意图
「异父双胞胎」全球至今纪录仅约20例。 路透社示意图

这个惊人发现，源于蜜雪儿的一个念头：她越是看「父亲」詹姆斯（James）的照片，愈是觉得自己外貌跟他一点都不像。于是她购买一套DNA检测工具，测出自己确实不是詹姆斯的女儿。

可惜，就在报告出炉当天，母亲不幸离世，令这个秘密永远无法解开。经过数周调查，蜜雪儿才发现她的生父，是母亲一位旧朋友的兄弟亚历克斯（Alex）。

得知蜜雪儿的检测结果后，拉维尼亚也决定做检测，原本只是想求个心安，未料结果令她当场崩溃——不仅发现蜜雪儿和她同母异父，就连詹姆斯也不是她的生父！她不想面对人这个现实，一度对打开「潘朵拉的盒子」的蜜雪儿感到愤怒。

从崩溃到找到归属

拉维尼亚对身世之谜不感兴趣，但蜜雪儿锲而不舍地替她找出了亲生父亲亚瑟（Arthur）。两人亲自登门拜访，后来拉维尼亚与亚瑟迅速建立深厚感情，如今每个月都会相聚数次。她态度软化说：「我觉得我终于找到了归属，就是我父亲身边。」

两人的母亲1976年生下她们时年仅19岁，本身也是在充满创伤的环境中成长。两姊妹童年颠沛流离，彼此是对方唯一的依靠，如今身世解开，两人和好如切。拉维尼亚形容：「我们是奇迹，我们之间的紧密连结永远不会断。」

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