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墨西哥西纳罗亚州长涉勾结毒枭　暂停职务配合美国调查

即时国际
更新时间：16:42 2026-05-03 HKT
发布时间：16:42 2026-05-03 HKT

墨西哥西纳罗亚州长罗查莫亚（Ruben Rocha Moya）遭美国司法部指控与恶名昭彰的贩毒集团「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）勾结，他昨日表示将暂时停职配合调查。

罗查莫亚否认指控

法新社报道，罗查莫亚及另外九人本周同遭美国司法部起诉，被控与西纳罗亚集团合作，向美国运送「大量」毒品。罗查莫亚是总统薛恩鲍姆所属政党成员，他否认指控，指有关说法「虚假」，他否认指控，指有关说法「虚假且恶意」。

他昨日深夜在YouTube影片中表示：「我向西纳罗亚州民宣告，我今日已向州议会提交申请，请求暂时离开州长职位。」

墨西哥西纳罗亚州长罗查莫亚（Ruben Rocha Moya）。IG/@rochamoya_
墨西哥西纳罗亚州长罗查莫亚（Ruben Rocha Moya）。IG/@rochamoya_

古利亚坎市长一同下台

同样遭美国点名的古利亚坎（Culiacan）市长贾梅兹（Juan de Dios Gamez）亦宣布将下台。两人离职后不再享有豁免权，成为司法调查对象。

事件曝光前，墨西哥总统薛恩鲍姆曾要求美国提供「确切且无可辩驳」的证据。她指出，这是美国首次公开对墨西哥现任州长提出毒品走私指控。

古利亚坎（Culiacan）市长贾梅兹（Juan de Dios Gamez）。IG/@juandediosgamezmendivil
古利亚坎（Culiacan）市长贾梅兹（Juan de Dios Gamez）。IG/@juandediosgamezmendivil

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墨美关系又再恶化

这宗事件令本已紧张的墨美关系进一步恶化。此前已有两名据称是中央情报局（CIA）干员在缉毒行动中身亡。

「西纳罗亚集团」是遭美国总统特朗普政府列为外国恐怖组织的六大墨西哥贩毒集团之一。华府长期向薛恩鲍姆政府施压，要求加强打击贩毒行动，包括允许无人机攻击或美军人员进驻。

案件发展备受关注，墨西哥当局与美国的后续行动将对双边关系产生重大影响。

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