外媒：王毅访问缅甸期间 低调见昂山素姬

据外媒报道，中国外交部长早前于4月25日及26日访问缅甸期间，曾与被政变推翻下台的民主派领袖、1991年诺贝尔和平奖得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）会面。缅甸当局于4月30日宣布昂山素姬获特赦，改为软禁。



据报道，王毅与昂山素姬在软禁住所进行了非正式会面，亲军政府干部也在场。会面详细内容未公布，但有观点指出，中方可能就昂山素姬的处境，向亲军方政府提出某种要求。



中国外交部发言人林剑在例行记者会上被问到，王毅与缅甸总统敏昂莱会面期间，有否谈昂山素姬，他表示昂山素姬是中国的老朋友，中方一直关心她的情况。

2020年1月中国国家主席习近平访问缅甸时，也曾与时任国务资政、实质为国家领导人的昂山素姬会面，承诺支持缅甸的国内和平进程与民族和解。在2016年至2021年担任国务资政期间，昂山素姬也曾3度访问中国，与习近平会晤。

昂山素姬改为软禁后，其法律团队表示，预计5月3日与她会面。法律团队成员向路透社透露，她目前人在首都奈比都（Naypyidaw）。在此之前，昂山素姬有一段时间下落不明。

昂山素姬目前已80岁，她自2021年军事政变以来，一直遭到拘禁，经历漫长秘密审讯被判处33年徒刑，罪名包括：贪污、煽动选举舞弊及违反国家机密法等。她先后多次获特赦减刑，但目前仍余下13年刑期。她的盟友认为，这些指控具政治动机，目的是将她排除在政坛之外。