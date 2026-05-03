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K-pop练习生｜日藉成员临出道失踪 经纪公司发现疑似跳槽报警告诈骗

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更新时间：16:07 2026-05-03 HKT
发布时间：16:07 2026-05-03 HKT

韩团偶像是许多年轻人趋之若鹜的工作，一名从外国远赴南韩艰苦训练的日本籍练习生A某，将要出道之际突然失联。警方接获经纪公司报案后展开调查。

韩联社报道，以A某涉嫌诈骗为由，采取禁止出境措施。据指A某是6人组偶像组合成员之一，还有2个月即可出道，出道前的音乐录像（MV）拍摄工作已结束，音源和成员图片也已经公开，A某却在去年12月突然失踪，消失前曾表示与公司「信任关系崩溃」。

经纪公司称，组合不得不以5人组阵容展开活动。A某失联后的4个月间，公司损失约5743万韩元（约30.5万港元）。

经纪公司原本打算就此了结，却发现A某疑似跳槽到另一间经纪公司，因此决定依法应对。

经纪公司发现，A某疑似反复进行「跑路」行为，此前也曾与另一公司签约，获取大额投资后，又在开始活动时断联失踪，偷偷逃回日本。目前警方认为A某仍停留在南韩，正追查其下落。

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