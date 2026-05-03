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德国喜宝｜Hipp婴儿食品被落老鼠药勒索1800万 奥地利拘捕投毒男

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更新时间：15:14 2026-05-03 HKT
发布时间：15:14 2026-05-03 HKT

奥地利检方周六向德国新闻社（DPA）透露，该国警方逮捕了一名39岁男子，涉嫌在德国喜宝（HiPP）的食品中投放老鼠药，企图敲诈勒索。警方正在讯问疑犯，由于调查仍在进行中，其身分未公开。

喜宝的胡萝卜/马铃薯婴儿食品罐。 HIPP
喜宝的胡萝卜/马铃薯婴儿食品罐。 HIPP

上月，奥地利、捷克和斯洛伐克截获5罐被「加料」的HiPP婴儿食品，未落入消费者手上。为安全起见，HiPP在奥地利发布了产品召回令。由于涉事食品由德国公司生产，德国警方也介入此案。

奥地利调查人员在其中一罐被查获的190克的「胡萝卜马铃薯蓉」中，验出15微克老鼠药，当局未公布具体是哪一种老鼠药。这罐食品购自奥地利布根兰邦艾森施塔特市的Spar超市。上述疑犯也是在布根兰邦被捕。奥地利方面正在搜寻另一罐可能被投毒的食品。

奥地利HiPP婴儿食品验出鼠药成分 欧洲多国下架产品。法新社
奥地利HiPP婴儿食品验出鼠药成分 欧洲多国下架产品。法新社

寄错邮箱两周后始被阅

奥地利《新闻报》（Die Presse）报道称，今年3月27，HiPP公司曾收到一封电子邮件，要求在6天内支付200万欧元（约1840万港元）。但该邮件传送至一个不常查看的群组邮箱，公司事隔2周后才发现被勒索。

HiPP是家族企业，120多年前在德国巴伐利亚创立，公司德国总部和主要生产基地位于上巴伐利亚地区的普法芬霍芬，但母公司HiPP控股股份公司（HiPP Holding AG）总部位于瑞士萨克塞尔恩。

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