美媒民调：反战声浪直逼越战程度

美媒近日发布最新民调显示，61%的美国人认为美国对伊朗动武是错误。在经济痛苦加剧与担忧恐袭风险增加下，特朗普发动伊朗战争的不受欢迎程度，已与越战到1970年代初期，以及2006年伊拉克战争最惨烈时期相当。

《华盛顿邮报》和益普索周五联合发布的最新民调结果显示，仅有不到20%的美国人认为美国在伊朗采取的行动取得成功，约40%受访者认为这些行动并未成功，另有40%受访者表示目前「尚难定论」。《华邮》称，美民众反对美国对伊朗战事的程度，已达伊拉克战争和越战时期水平。

洛杉矶在五一劳动节一场集会，有示威者手持反对伊朗战争的标语牌。新华社

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1971年时已有超过5万美军在越战阵亡，当时盖洛普民调显示61%的美国人认为派兵参战是错误。乔治布殊政府2003年3月发动伊拉克战争，到2006年4月战事陷入胶着惨烈、美军已阵亡2400多人后，《华邮》当时一份民调也显示有59%的美国人认为伊拉克战争是场错误。

值得注意的是，特朗普仅两个月就达到越战与伊拉克战争好几年后的反对程度。60%的受访美国人认为，对伊朗用兵拉高经济陷入衰退的风险。美国人也担心特朗普对伊朗用兵恐让他们更不安全。61%的人认为这会增加针对美国人的恐袭风险。