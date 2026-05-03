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伊朗局势｜特朗普审视伊朗最新停战方案　警告或恢复空袭

即时国际
更新时间：07:50 2026-05-03 HKT
发布时间：07:50 2026-05-03 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）周六表示，他正审视伊朗提出的一项最新停战方案。

特朗普在佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）登上空军一号前向记者表示：「之后我会再告诉你们。」又称「他们现在会把确切措辞交给我」。当被问到会否重新对伊朗发动空袭时，特朗普说：「我不想这样说，我不能向记者透露这些。如果他们行为不当、做了坏事，我们到时再看。但这确实是有可能发生的事。」

据伊朗塔斯尼姆通讯社及法尔斯通讯社（Fars）报道，伊朗已透过巴基斯坦提交一份包含14项内容的方案，以回应美方早前提出的九点方案。特朗普本周曾拒绝伊朗上一份提案，但双方对话仍持续进行，而已维持三周的停火目前看来仍然有效。

当被问到会否重新对伊朗发动空袭时，特朗普说：「这确实是有可能发生的事。」路透社
当被问到会否重新对伊朗发动空袭时，特朗普说：「这确实是有可能发生的事。」路透社

特朗普周六亦表示，他已获告知有关与伊朗达成协议的「概念内容」，但仍等待收到具体条文，同时警告若德黑兰「行为不当」，美方仍有可能恢复对伊朗的军事打击。

他其后在社交平台发文表示，自己难以想像这些提议可以被接受，又认为伊朗「为其所作所为付出的代价仍然不够大」。

一名伊朗高级官员同日表示，伊朗提出、但至今遭特朗普拒绝的方案，包括重开霍尔木兹海峡航运，以及结束美国对伊朗的封锁，而伊朗核计划问题则留待日后再谈。

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