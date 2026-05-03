伊朗局势｜副外长称已透过巴基斯坦向美提交停战方案　指「球在美国一边」

伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）周六（5月2日）表示，伊朗已透过巴基斯坦向美方提出一项旨在永久结束战争的方案，现时「球在美国一边」，由华府决定选择外交途径，还是继续对抗。

伊朗学生通讯社报道，加里巴巴迪当日在德黑兰与多名外国驻伊朗大使会面时表示，伊朗已为保障国家利益与安全做好「两手准备」，既准备推动外交，也准备应对进一步冲突。他同时指出，德黑兰对美国仍保持怀疑与不信任，并质疑华府是否真正有外交诚意。

他强调，伊朗已履行自身责任，并透过巴基斯坦作为斡旋方向美方转交停战方案，下一步取决于美国如何回应。

特朗普对伊朗提出的最新谈判方案「并不满意」。路透社

加里巴巴迪当日在德黑兰与多名外国驻伊朗大使会面时表示，伊朗已为保障国家利益与安全做好「两手准备」，既准备推动外交，也准备应对进一步冲突。路透社

据伊朗媒体报道，伊朗已于4月30日经巴基斯坦向美国提交最新谈判方案。同日，美国总统特朗普（Donald Trump）听取美军中央司令部司令库珀（Michael Kurilla）及参谋长联席会议主席凯恩（Dan Caine）有关对伊朗可能军事行动的新方案简报。

特朗普其后于5月1日表示，对伊朗提出的最新谈判方案「并不满意」。