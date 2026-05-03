旭山动物园饲育员涉杀妻烧尸 监视器疑拍到运尸画面

北海道旭川市旭山动物园一名33岁员工因涉嫌在园区内焚烧妻子尸体而被捕。警方透过对市府官员及其他相关人员的访谈了解到，事发当天该员工照常工作，并于当晚离职。动物园监视器画面显示，他当晚携带一个约1米长的物体进入园内。警方正在详细调查他下班后的行为。

疑犯铃木达也（33岁）在旭山动物园任职饲育员，涉嫌杀害妻子铃木由衣（33岁），并将尸体带回动物园，以焚化炉烧毁。

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铃木达也已承认指控，警方持续调查盼找到相关证据。供称以焚化炉花了2个多小时，将妻子的遗体「烧成灰烬」。警方早前已在园内找到被害人的手机，并在焚化炉检获部分遗骸。

已找到手机及部分遗骸

最新消息指出，铃木达也工作时间为上午9时至下午5时半，但监控录像拍下他3月31日晚上9时许驾车抵达动物园员工专用出入口，还从车上卸下一个约1米长的包裹物体，很可能就是运尸回园的身影。

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疑犯铃木达也自2018年起成为旭山动物园饲育员。园方主管称，只有部分员工能够出入焚化炉，饲育员是有权使用焚化炉的人员之一。

北海道警方5月2日把铃木移送至旭川地方检察厅。其妻确切死亡时间与死因等尚未查明。