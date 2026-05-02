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美国廉航精神航空宣布倒闭 34年历史告终

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更新时间：21:02 2026-05-02 HKT
发布时间：21:02 2026-05-02 HKT

以大胆广告和超低票价撼动航空业的美国廉价航空公司精神航空（Spirit Airlines）周六宣布倒闭，表示将「立即开始有序地结束营运」。这家有34年历史，曾经每日营运数百航班、雇用约17,000人的公司，因未能获得政府的紧急救助而最终走向终结。

精神航空在其网站上表示，所有航班均已取消，客户服务也已停止。公告称：「我们为过去34年来我们的超低成本模式对行业的影响感到自豪，并曾希望在未来许多年里继续为我们的客人服务。」该公司建议客户可以期待退款，但不会协助预订其他航空公司的机票。

相关新闻：伊朗局势｜油价飙升重创航空业 机票升价 美媒：廉航恐消失

精神航空客机从拉斯维加斯国际机场起飞。 路透社
精神航空客机从拉斯维加斯国际机场起飞。 路透社

自新冠疫情以来，精神航空一直处于财务困境，受困于不断上升的营运成本和日益增长的债务。美伊开战导致油价飙升，精神航空因而在不到两年内陷入第2次破产程序，政府因此提出了救助的想法。

美国总统特朗普（Donald Trump）周五表示，他的政府提出了由纳税人资助的收购「最终提案」，以防止其倒闭，但双方未能达成协议。

相关新闻：英情侣机上露骨激战 遭廉航取消回程机票、终身禁飞

根据精神航空于2024 年 11 月申请第11章破产保护时的资料，自 2020 年初以来，精神航空已亏损超过 25 亿美元（约196亿港元）。

根据航空分析公司Cirium的数据，精神航空今年二月份运送了约170万国内乘客，比去年同期减少了约50万。精神航空的运力也已大幅削减，本月可售座位数约为2024年5月的一半。

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