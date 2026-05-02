Estée Lauder全球裁员增至一万人 减百货专柜人手专注数位销售

美妆龙头雅诗兰黛（Estée Lauder）惊传扩大裁员，母公司5月1日宣布，为了加速企业重组并因应与西班牙香水巨头Puig的并购案，将全球裁员名额上调至1万人，约占全球员工总数的17.5%。尽管裁员消息令业界震撼，但由于季度获利优于预期，且全年获利预测调升，雅诗兰黛盘前股价应声飙涨约11%，显示投资人看好这波转型。

雅诗兰黛 （Estée Lauder）减百货专柜人手专注数位销售。 路透社

百货专柜时代终结

旗下拥有Clinique、M.A.C等品牌的雅诗兰黛表示，这次追加的3,000个裁员名额中，有超过70%集中在百货公司专柜职员。路透社报道指出，这项决策背后透露出全球消费习惯变动，传统百货柜位的导购力正迅速衰退，取而代之的是增长更快速的数位平台。

雅诗兰黛 （Estée Lauder）正就收购西班牙香水巨头Puig进行磋商。 路透社

雅诗兰黛计划将营运重心全面转向TikTok Shop、Sephora、Ulta以及Amazon等零售通路，意味着从「人对人」的柜位服务，转型为以数位为主的销售模式。

为并购节省百亿成本

市场分析师认为，裁员规模扩大与目前正在谈判中的Puig并购案息息相关，在合并前先行精简雅诗兰黛内部的重复职位，尤其是老旧的实体专柜体系，能让公司在合并后更具成本竞争力。雅诗兰黛预计，这波重组将能为公司每年省下高达12亿美元（约94亿港元）的成本。