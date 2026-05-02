马来西19岁女学生被砍61刀弃尸 疑男友不满出轨狠下毒手

马来西亚一名19岁女学生被狠刺61刀后弃尸稻田旁，从脸到脚全身满布伤痕，大多集中于身体右侧。警方火速展开行动，在短短10小时内突破2处藏匿地点，逮捕3男1女共4名疑犯。

据当地传媒报道，死者祖尔基夫利（Nurfisya Zulkifly）5月1日凌晨12时35分被发现满身是血，倒在一处稻田旁的道路上。路过民众一开始以为是交通事故，但解剖发她全身上下共61处刀伤，确认死因为胸口多处致命刺伤，警方随即列为谋杀案跟进。

以为车祸一验全身刀伤

初步调查显示，死者在其他地点遇害后，遭弃尸在被发现的路上。死者被寻获时，颈上戴著刻有「SYAA」字样的项链，左手腕配戴手链，右手中指则套著一枚戒指。

警方案发后迅速展开调查，并于5月1日下午4时40分起至2日凌晨2时30分，突击搜查两处地点，成功将4名疑犯逮捕。疑犯年龄介乎19岁至66岁，皆无前科，尿液筛检结果对毒品呈阴性。

死者男友父母亲涉案

根据初步调查，凶手疑似是被害少女的19岁男友，因怀疑死者与其他男子有染，妒忌之下杀人。被捕人包括这名男友60岁的母亲与66岁父亲，以及一名少年。警方同步查扣一把疑似作案刀具、2辆车、2台手机、一套衣物、一双拖鞋及4个地垫。

本案依马来西亚《刑事法典》第302条文谋杀罪展开调查，一旦定罪，疑犯将面临死刑，或最少30年、最多40年有期徒刑，并须接受至少12下鞭刑。