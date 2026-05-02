校园欺凌｜日本中三生氢氧化钠当糖果 骗2学弟吃致口腔灼伤

日本新潟县五泉市的「五泉北中学」一名中三学生，将高腐蚀性强碱氢氧化钠伪装成糖果，诱骗2名学弟吃下，导致对方口腔灼伤。五泉市教委会周四认定为校园欺凌事件，网民则怒称根本是「杀人未遂」。

事发于去年4月17日，涉案学生当时就读中三，在理科实验课用完颗粒状氢氧化钠后，带走了4、5粒。他以糖果包装纸包裹，给了2位认识的中二学弟每人一颗，学弟们不虞有诈，剥开包装放入口，随即感奇怪吐出，但口腔已被灼伤，且感到剧痛。

第三方单位从去年6月开始，一共召开13次会议，最终认定这名3年级学生属于校园霸凌。五泉市教育委员会指出，2名受害学生口腔炎症持续1周左右，约3星期后才全部痊愈。

网民认为，犯案者明知这种剧毒物质的危险性，却蓄意欺骗受害者，恶意远超一般欺凌。如果受害者没有立即吐出，极有可能导致食道或胃穿孔、大出血、休克甚至危及生命。网民批评学校和教育委员会淡化事件，强烈呼吁定性为谋杀未遂并提出刑事诉讼。