Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传亚马逊拟重拍《飞黄腾达》 或由特朗普长子接棒主持

即时国际
更新时间：14:34 2026-05-02 HKT
发布时间：14:34 2026-05-02 HKT

美国总统特朗普从政前主持的经典电视真人骚《飞黄腾达》（The Apprentice）传出重拍，据报亚马逊（Amazon）正在评估重启的可能性，除了以全新形式在串流平台推出，甚至可能邀请特朗普长子唐纳德接替父亲担任主持。

据《华尔街日报》报道，相关讨论目前仍处初步阶段，亚马逊尚未正式接洽特朗普家族，但若《飞黄腾达》顺利制作，将上架亚马逊影音串流平台Prime Video。

特朗普形容《飞黄腾达》取得空前成功。美联社
特朗普形容《飞黄腾达》取得空前成功。美联社
特朗普大赞长子唐纳德有个人魅力。美联社
特朗普大赞长子唐纳德有个人魅力。美联社
《飞黄腾达》于2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季。Amazon.com
《飞黄腾达》于2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季。Amazon.com

拟上架影音串流平台Prime Video

《飞黄腾达》曾在美国全国广播公司（NBC）播出14季，由特朗普担任主持人，参赛者在节目中必须争取为特朗普工作的机会。亚马逊2022年收购荷里活制片商美高梅公司（MGM）后，也取得该节目过去所有集数的版权。

亚马逊发言人表示：「自从我们收购美高梅，内部就曾进行初步讨论，思考如何规划《飞黄腾达》的未来。」发言人补充说，节目尚未进入积极制作阶段，也还没选定主持人人选。

消息人士指，亚马逊美高梅公司负责人霍普金斯及其他高层去年初开始在内部讨论重拍构想，约是特朗普宣誓就职第2任总统任期前后。

部分知情人士指出，特朗普赢得2024年美国总统大选后，亚马逊便加快推动该真人骚重返萤光幕的计划。

大赞长子具备主持真人骚魅力

特朗普在周四的白宫记者会上被问到相关问题时说：「嗯，我确实听说了。你看，我们播出了14季，可谓取得空前成功。而且《飞黄腾达》本身就是一场巨大的成功，我确实听到了一些传闻，我们将拭目以待。」

当被问及《飞黄腾达》回归后是否可能由唐纳德担任主持人时，特朗普称赞长子具备主持真人骚节目的个人魅力。

特朗普说：「他是个好人，确实有些个人魅力。要主持那个节目，确实需要一点个人魅力。所以我们拭目以待。是的，他们跟我提过这件事。」

特朗普曾主持14季

唐纳德虽未独立主持过真人骚，但曾在原版《飞黄腾达》中多次以评审或顾问身分登场。他目前在特朗普家族企业担任执行副总裁，负责监督房地产开发与收购业务。

《飞黄腾达》于2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季（至2015年），他同时兼任执行制片人。第15季改由阿诺舒华辛力加主持，但最终于2017年停播。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
01:17
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
18小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
6小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:16
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
16小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
9小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
2026-05-01 13:30 HKT
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
影视圈
5小时前
特朗普与默茨为伊朗战争爆发骂战。路透社
01:57
美德紧张升级 | 五角大楼证实撤军 驻德国5000美军将撤离
即时国际
6小时前
六合彩2.28亿元金多宝将于今晚（5月2日）搅珠。
六合彩2.28亿金多宝｜今晚搅珠 AI四大心法预测 统计排列逆向心理助拣选投注组合！
社会
3小时前