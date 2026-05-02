传亚马逊拟重拍《飞黄腾达》 或由特朗普长子接棒主持

美国总统特朗普从政前主持的经典电视真人骚《飞黄腾达》（The Apprentice）传出重拍，据报亚马逊（Amazon）正在评估重启的可能性，除了以全新形式在串流平台推出，甚至可能邀请特朗普长子唐纳德接替父亲担任主持。

据《华尔街日报》报道，相关讨论目前仍处初步阶段，亚马逊尚未正式接洽特朗普家族，但若《飞黄腾达》顺利制作，将上架亚马逊影音串流平台Prime Video。

特朗普形容《飞黄腾达》取得空前成功。美联社

特朗普大赞长子唐纳德有个人魅力。美联社

《飞黄腾达》于2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季。Amazon.com

拟上架影音串流平台Prime Video

《飞黄腾达》曾在美国全国广播公司（NBC）播出14季，由特朗普担任主持人，参赛者在节目中必须争取为特朗普工作的机会。亚马逊2022年收购荷里活制片商美高梅公司（MGM）后，也取得该节目过去所有集数的版权。

亚马逊发言人表示：「自从我们收购美高梅，内部就曾进行初步讨论，思考如何规划《飞黄腾达》的未来。」发言人补充说，节目尚未进入积极制作阶段，也还没选定主持人人选。

消息人士指，亚马逊美高梅公司负责人霍普金斯及其他高层去年初开始在内部讨论重拍构想，约是特朗普宣誓就职第2任总统任期前后。

部分知情人士指出，特朗普赢得2024年美国总统大选后，亚马逊便加快推动该真人骚重返萤光幕的计划。

大赞长子具备主持真人骚魅力

特朗普在周四的白宫记者会上被问到相关问题时说：「嗯，我确实听说了。你看，我们播出了14季，可谓取得空前成功。而且《飞黄腾达》本身就是一场巨大的成功，我确实听到了一些传闻，我们将拭目以待。」

当被问及《飞黄腾达》回归后是否可能由唐纳德担任主持人时，特朗普称赞长子具备主持真人骚节目的个人魅力。

特朗普说：「他是个好人，确实有些个人魅力。要主持那个节目，确实需要一点个人魅力。所以我们拭目以待。是的，他们跟我提过这件事。」

特朗普曾主持14季

唐纳德虽未独立主持过真人骚，但曾在原版《飞黄腾达》中多次以评审或顾问身分登场。他目前在特朗普家族企业担任执行副总裁，负责监督房地产开发与收购业务。

《飞黄腾达》于2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季（至2015年），他同时兼任执行制片人。第15季改由阿诺舒华辛力加主持，但最终于2017年停播。