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遇多次枪击不穿避弹衣 特朗普：怕看起来肥20磅

即时国际
更新时间：12:52 2026-05-02 HKT
发布时间：12:52 2026-05-02 HKT

白宫记者协会晚宴发生枪击案，美国总统特朗普的安全问题再度受到关注。不过，尽管多次躲过暗杀企图，特朗普仍对穿著防弹背心没有太大兴趣，理由是怕看起来变胖。

79岁的特朗普4月25日在华盛顿希尔顿酒店出席白宫记者协会年度晚宴时，一名枪手强闯安检站并开枪，射伤一名特工，最终当场被制服，其后被控企图刺杀总统等罪名。事后当局考虑让特朗普穿上避弹衣。

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特朗普2024年遇枪击后，高举拳头，展示不屈姿态。美联社
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白宫记协晚宴枪手闯安检站开枪。X@USAttyPirro
白宫记协晚宴枪手闯安检站开枪。X@USAttyPirro
特朗普表示，因怕看起来肥，而不想穿避弹衣。美联社
特朗普表示，因怕看起来肥，而不想穿避弹衣。美联社
特朗普认为穿上防弹背心会显得较胖。UTA
特朗普认为穿上防弹背心会显得较胖。UTA

不想向坏人低头

但当特朗普被问及是否讨论过穿防弹背心时，他告诉记者：「我想这是会考虑的事，某方面来说，你不愿意这么做，因为这是在向坏人低头。所以，我不知道。不过，确实有人来问过我。我不知道自己能不能接受看起来重20磅的样子。」

特朗普过去2年内已经历3次疑似暗杀未遂事件，最严重一次在2024年宾州巴特勒选举造势活动上发生，当时特朗普耳朵遭到枪手子弹擦伤，一名观众不幸身亡。

爱吃快餐 体重引发关注

特朗普从不隐瞒自己爱吃汉堡包等快餐，他的体重过去曾引发关注。最近一次在去年4月进行的年度健康检查显示，他的体重224磅，比2019年的243磅瘦了19磅。
 

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