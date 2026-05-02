伊朗局势 | 美批准对中东4国逾672亿军售 美军至少16处基地遭伊损毁

自美国及以色列在2月底对伊朗发起军事行动以来，美国分布在中东地区8个国家至少16处军事设施在伊方袭击中受损，其中部分设施实际上已无法使用。而美国国务院周五（1日）宣布批准向以色列、阿联酋、卡塔尔和科威特等4个中东国家，提供总值超过86亿美元（约672亿港元）的军售，且不需国会审查。

其中以色列将购买1万套「先进精确杀伤武器系统」及相关设备，预计9.924亿美元（近78亿美元）。

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卡塔尔将购买1万套「先进精确杀伤武器系统」及相关设备。U.S. Marine Corps

美军至少16处中东基地遭伊朗损毁。图为美军在伊拉克基地。美联社美联社

售中东盟国精确杀伤武器系统

科威特将购买「综合战争指挥系统」及相关设备，预计25亿美元（195亿港元）；卡塔尔将购买1万套「先进精确杀伤武器系统」及相关设备，以及「爱国者」导弹防御系统的补给服务及相关设备，预计共约50亿美元（390亿港元）；阿联酋将购买「先进精确杀伤武器系统」及相关设备，预计1.476亿美元（11.5亿港元）。

美国国务院称，国务卿鲁比奥认定存在紧急情况，必须立即向上述4国出售防务物资和服务，这符合美国国家安全利益，根据经修订的《武器出口管制法》，相关交易可豁免国会审查。

军费实际支出逾3900亿

据一名熟悉受损情况评估的美国国会助理透露，美军在中东地区的大多数部署地点都受到影响。卫星图像显示，伊朗主要打击目标包括先进的雷达系统、通信系统以及各类飞机。

国防部分管财务的代理副部长赫斯特4月29日在国会众议院军事委员会讨论五角大楼预算提案的听证会上说，目前，美国对伊朗战事支出估计已达250亿美元（1952.6亿港元）。随后，一名知情人士向有线电视新闻网（CNN）透露，实际支出估计可能接近400亿至500亿美元（3124亿至3905亿港元）。