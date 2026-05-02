美国防部与7家科技公司达协议 先进AI技术导入军事机密系统

美国五角大楼宣布，已与7家具领先地位的人工智能（AI）公司达成协议，将这些公司的先进AI技术导入军事机密系统，以协助美军在复杂作战环境中，加速资讯整合和掌握战场态势，强化部队战场决策能力。

这7家公司包括SpaceX、OpenAI、Google、辉达（NVIDIA）、Reflection、微软和亚马逊网络服务（Amazon Web Services）。根据协议，这些公司的AI技术将整合进五角大楼「影响等级6和7」（Impact Levels 6、7）的网络环境，也就是可处理机密资讯的系统。

相关新闻：

高盛据报禁香港员工使用Anthropic旗下AI模型Claude

SpaceX有份参与国防部的AI合作。路透社

AI公司Anthropic未列入名单。路透社

打造「AI优先作战部队」

五角大楼表示，此举旨在简化数据整合、提高战场情境理解以及增强作战人员在复杂作战环境中的决策能力，这些协议可加速美军朝AI优先战斗部队转型，并强化美军在所有战事领域保持决策优势。

美国国防部加速将商用AI技术导入军事机密系统，使大型科技公司在国防安全领域扮演更吃重的角色。

排除Anthropic

五角大楼今次特别将AI新创公司Anthropic排除在外，事缘Anthropic与五角大楼在军方使用AI工具的规范上存有争议。

在此之前，Anthropic因对于军方使用AI工具之安全规范争议，遭国防部列入供应链风险，禁止五角大楼及承包商使用该公司技术。