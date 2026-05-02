伊朗局势｜特朗普称对伊方新谈判提议不满意 惟个人倾向不重启轰炸行动

美国总统特朗普周五（ 1 日）就美伊僵局发表最新立场，证实美方已收到经由巴基斯坦转交的伊朗最新谈判提议，但他对内容感到不满意，并直言伊朗正索要其无法同意的条件。尽管如此，特朗普声称，目前个人从人道主义角度出发，倾向于不重启对伊朗的轰炸行动。

特朗普指出，虽然伊朗在达成协议方面取得了长足进步，但他对双方最终能否达成一致仍持怀疑态度。目前美伊双方主要透过电话进行对话，虽然美方十分尊重巴基斯坦及其领导人，但因行程漫长，暂无计划前往当地举行面对面会谈。

特朗普又称，伊朗领导层内部非常分裂，存在多达三至四个不同派别，但即便是强硬派也表现出达成协议的意向。

特朗普声称，目前个人从人道主义角度出发，倾向于不重启对伊朗的轰炸行动。路透社

特朗普透露昨晚刚听取了美国中央司令部关于军事选项的最新简报，并指出目前面前只有大规模军事升级或达成协议两条路。虽然军事选项包括彻底摧毁对方设施以解决问题，但他强调自己更倾向于透过协议解决，同时再次点名抨击意大利与西班牙对美方行动支持不足。他重申美国目前绝对不会离开霍尔木兹海峡，并坚称绝对不会允许伊朗拥有核武器。

针对 1973 年《战争权力决议案》规定总统动武 60 天后须获国会正式授权的限制，白宫周五正式宣布，针对伊朗的战争已经结束，因为「战争权力期限」已届满。

根据1973年的《战争权力决议》，总统只能发动军事行动60天，之后必须请求国会授权或以「为保障美国武装部队安全而不可避免的军事需要」为由申请30天延期。而今场战争始于2月28日，当时以色列和美国开始对伊朗进行空袭。在首次空袭发生48小时后，特朗普正式向国会通报了冲突，由此启动了为期60天的战争，5月1日为结束日。

虽然白宫宣布伊朗战争结束，但特朗普展现出极其强硬的姿态，抨击《战争权力决议案》「完全违宪」，并表明不会寻求国会正式许可。他质疑为何美方要遵守这项以前从未使用过的做法，暗示将无视5月1日作为第 60 天关键节点的法律规范，继续主导军事行动。