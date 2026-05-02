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伊朗局势｜穆杰塔巴强硬回应特朗施压 誓言捍卫伊国核能、导弹

即时国际
更新时间：01:13 2026-05-02 HKT
发布时间：01:13 2026-05-02 HKT

伊朗最高领袖穆杰塔巴透过国家电视台发表书面声明，强硬回应美国总统特朗普的施压。他形容核能与导弹技术为「国家资产」，誓言伊朗将像保护领土与领海一样守护这些关键能力，绝不向美方低头。

承接亡父强硬立场 拒就武器计划妥协

自其父哈梅内伊于今年2月28日在空袭中身亡并接掌权位以来，小哈梅内伊一直以书面讯息指挥国家。他在最新声明中指出，海内外9,000万名伊朗人视国家的科技能力——从纳米技术、生物技术到核能与导弹设施——为民族身份与核心资产。他强调，伊朗将动用一切力量保护这些资产，直接回绝了华府要求德黑兰削减核野心的谈判条件。

伊朗最高领袖穆杰塔巴透过国家电视台发表书面声明，强硬回应美国总统特朗普的施压。路透社
伊朗最高领袖穆杰塔巴透过国家电视台发表书面声明，强硬回应美国总统特朗普的施压。路透社

特朗普政府此前曾公开展示美、以联军空袭伊朗核战略重镇伊斯法罕（Isfahan）的影像，该处藏有大量高浓缩铀。面对美军在波斯湾的高压态势，穆杰塔巴发出严厉警告，宣称美军在波斯湾的唯一去处就是「葬身海底」。他强调，该地区的未来属于当地人民，而非「来自数千公里外、满怀贪婪与恶意的外来者」。

霍尔木兹海峡封锁持续 油价飙升至四年新高

随着局势急剧恶化，全球能源市场出现剧烈波动。由于伊朗与美军在占全球石油运输量五分之一的霍尔木兹海峡对峙，市场忧虑供应链长期中断，布兰特原油价格已突破每桶 126 美元，创下自 2022 年俄乌战争初期以来的四年新高。

特朗普周五曾重申，封锁行动正发挥预期效果，并指伊朗经济正处于崩溃边缘。然而，穆杰塔巴的最新发言显示，德黑兰政权在关键军事能力上暂无退缩迹象。

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