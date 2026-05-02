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关税战｜特朗普指责欧盟违背协议 拟下周起对其进口车征两成五关税

即时国际
更新时间：00:25 2026-05-02 HKT
发布时间：00:25 2026-05-02 HKT

美国总统特朗普周五宣布，计划最早于下周起，将欧盟进口汽车及货车的关税大幅上调至 25%。他指责欧盟未能履行先前达成的贸易协议，此举标志著美欧贸易紧张局势急剧升温。

迫使车商留美生产 在美组装可获豁免

特朗普明确表示，这次加征关税是为了应对欧盟「不遵守协议」的行为。不过，他同时提出豁免条件，指出凡是在美国本土工厂组装的车辆，将不会被征收这项高额关税。此举被视为变相施压及激励汽车制造商，将生产线留在或扩大至美国境内，以刺激国内工业发展。

真相社交发文警告 称后续或有更严厉措施

特朗普在其创办的社交平台「真相社交」（Truth Social）上发文称：「我很高兴地宣布，基于欧盟未遵守我们完全达成的贸易协议，下周我将增加欧盟进入美国汽车及货车的关税。关税将调升至 25%。」

他进一步重申，如果厂商在美国工厂生产，将享有零关税待遇。特朗普并暗示，若贸易问题仍未得到圆满解决，美方未来不排除采取更严厉的制裁措施。受此消息影响，国际市场正密切关注欧盟委员会的后续反应及可能采取的报复行动。

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