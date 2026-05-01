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伊朗局势｜中东炮火推高粮价 面包食用油恐掀加价潮

即时国际
更新时间：11:50 2026-05-01 HKT
发布时间：11:44 2026-05-01 HKT

中东局势持续紧张，受霍尔木兹海峡航运受阻及全球极端气候夹击，国际农产品价格近期持续飙升，一场全球性的食品通胀风暴正悄然成形。追踪主要农产品价格的彭博农业现货指数，已攀升至2023年11月以来最高水平，预示未来市民餐桌上的面包、食用油等必需品恐将迎来新一轮加价潮。

小麦价格触两年高位

据《彭博社》报道，自2月底美国与以色列对伊朗发动军事打击后，市场对中东战事升温及全球供应链中断的忧虑急剧加剧。恐慌情绪直接反映在期货市场上，芝加哥期货交易所的小麦期货价格累计已上涨约12%，一度触及近两年高位；粟米期货亦在近两个月上涨6%，创一年新高。与此同时，大豆油与棕榈油等主要食用油的期货价格亦同步大幅上扬。

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受中东战火影响，霍尔木兹海峡受阻。 路透社
受中东战火影响，霍尔木兹海峡受阻。 路透社

海运化肥成本急升

综合《央视财经》及《红星新闻》等内地媒体引述业界人士分析，在冲突爆发前，全球粮食库存尚算充裕。然而，战事导致作为航运要道的霍尔木兹海峡通行受阻，不但直接推高国际油价，令海运成本大增，更连带刺激化肥价格上涨。

分析指出，由于小麦、粟米等主要粮食作物对肥料需求甚殷，生产成本增加恐进一步冲击未来产量与供应，形成恶性循环，最终将压力转嫁至全球粮价上。

霍尔木兹海峡为关键能源航道。路透社
霍尔木兹海峡为关键能源航道。路透社

分析：未来一年半通胀或再增数个百分点

有分析人士警告，若中东冲突持续延烧，在未来6至18个月内，全球食品通胀率可能在现有基础上再增加数个百分点。届时，普罗大众将在日常生活中，更清晰地感受到面包、食用油等民生食品价格上涨所带来的沉重压力。

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