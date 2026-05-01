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特朗普取消苏格兰威士忌关税 向英王查理斯三世致敬

即时国际
更新时间：10:25 2026-05-01 HKT
发布时间：10:25 2026-05-01 HKT

美国总统特朗普周四表示，为了向英王查理斯三世和卡米拉王后致敬，他将取消对苏格兰威士忌的关税。美国仍是苏格兰威士忌的主要出口市场，每年销售额达12亿美元（93.7亿港元）。特朗普去年重新上台后，英国就一直试图为威士忌争取免关税。

查理斯三世和卡米拉刚结束对美4天国事访问之际，特朗普在其社交平台Truth Social发文指出：「查理斯国王和王后让我做了一件几乎没怎么开口就达成、其他人都做不到的事情！我将取消对苏格兰与肯塔基州合作生产威士忌与波本威士忌的关税与限制。」

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特朗普亲迎访美的查理斯和卡米拉。美联社
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撤10%英国威士忌关税

特朗普在白宫椭圆形办公室接受记者提问时表示，取消关税的目的，是为了促进苏格兰与肯塔基州之间的酒桶贸易。肯塔基州生产全球几乎所有的波本威士忌，而这些酒桶用于陈酿酒类。

在苏格兰与产业游说团体之间，这项发言被解读为取消对苏格兰威士忌的关税。

美国酒类协会主席兼行政总裁斯汪格也将特朗普的发文解读为取消对英国威士忌的10%关税。

美国贸易代表格里尔则在声明中指出，美国将给予「英国生产的威士忌优惠关税待遇」。美国政府尚未回应这是否代表完全取消或只是降低关税。

一直将酒类作关税施压工具

特朗普政府2025年曾达成一项贸易架构，对多数从英国进口的商品课征10%关税。苏格兰威士忌协会表示，在去年4月关税后，他们对美出口量下降了15%。

特朗普一直将酒类作为关税施压工具。他去年威胁对欧洲葡萄酒加征200%关税，这对法国与意大利酒庄原本可能造成重大打击，但最终并未成真。

最终，特朗普政府将酒瓶软木塞排除在加征关税之外，让全球主要软木供应国葡萄牙松了一口气。

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